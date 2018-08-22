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СМИ: Анри дал согласие на предложение возглавить "Бордо"

Тьерри Анри согласился стать главным тренером "Бордо", сообщает RMC Sport, и сменить предыдущего специалиста Густаво Пойета.

СМИ: Анри дал согласие на предложение возглавить "Бордо"

Ранее Goal.com опубликовал информацию о том, что французский специалист готов возглавить команду, но только при условии, если ему гарантируют достаточное финансирование для кадрового усиления.

Главный тренер Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес руководства клуба за продажу игроков без контакта с главным тренером команды и угрозы уйти в отставку. Президент клуба отстранил Пойета от работы. Футболисты после того, как узнали эту новости, отказались тренироваться.

Анри работал на прошедшем Чемпионате мира помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, которая завоевала бронзу мирового первенства.
Теги: Анри Бордо
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