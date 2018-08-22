"Реал" отказался подписывать Фалькао

"Сливочные" оказались незаинтересованными в услугах нападающего "Монако".Колумбийская пресса публиковала информацию, что "Реал" интересуется 32-летним игроком, но Onda Cero пишет, что это испанцам было предложено подписать нападающего.Представители мадридского клуба не заинтересованы в трансфере Фалькао, поскольку сейчас команда не нуждается в футболисте такого плана.