Новости партнеров

"Реал" отказался подписывать Фалькао

"Сливочные" оказались незаинтересованными в услугах нападающего "Монако".

Колумбийская пресса публиковала информацию, что "Реал" интересуется 32-летним игроком, но Onda Cero пишет, что это испанцам было предложено подписать нападающего.

Представители мадридского клуба не заинтересованы в трансфере Фалькао, поскольку сейчас команда не нуждается в футболисте такого плана.
Теги: Фалькао Реал
Сегодня, 14:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.