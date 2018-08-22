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Главный футбольный скандалист показал неприличный жест фанату (видео)

Полузащитник "Интере" Раджа Наингголан повздорил с болельщиком в ночном клубе.

Футболист с друзьями отдыхал в одном из ночных клубов Милана, когда фанат начал снимать его на камеру. Оператор выкрикнул игроку несколько слов, призывая бельгийца отправиться спать, поскольку у того скоро матч. Хавбек поднял голову и показал средний палец снимавшему его человку, на что болельщик рассмеялся.

Видеозапись с инцидентом появилась на ютуб-канале SardegnaFilm.

30-летний Наингголан является одним из самых скандальных футболистов в мире. Множество раз бельгиец попадал в неприятные истории, включая и те, в которых был обвинен в нарушении спортивного режима. Из-за этого он не поехал на чемпионат мира — 2018, после чего завершил карьеру в сборной.



Газета.ру
Теги: Наингголан
Сегодня, 16:24
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№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 17:06) #
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А почему на Тина ТВ нет группы "охотников за жестами"?

Почему спят комедианты?


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Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
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