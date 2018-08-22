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Де Росси откажется от половины зарплаты, чтобы остаться в "Роме"

Капитан итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси готов пойти на ощутимое снижение заработной платы ради переподписания контракта с родным клубом.

35-летний итальянский хавбек готов заключить новое соглашение до лета 2020 года и готов отказаться от половины гонорара. По информации Sport Mediaset, в таком случае его оклад составит €1,5 млн евро в год без учета бонусов.

Де Росси является воспитанником римского клуба, проведя в итальянской команде всю свою карьеру. В активе футболиста 594 матча за "Рому" и 61 забитый мяч.

"Газета.ру"
Теги: Де Росси Рома
Сегодня, 21:08
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