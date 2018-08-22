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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Де Росси откажется от половины зарплаты, чтобы остаться в "Роме"
Капитан итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси готов пойти на ощутимое снижение заработной платы ради переподписания контракта с родным клубом.
35-летний итальянский хавбек готов заключить новое соглашение до лета 2020 года и готов отказаться от половины гонорара. По информации Sport Mediaset, в таком случае его оклад составит €1,5 млн евро в год без учета бонусов.
Де Росси является воспитанником римского клуба, проведя в итальянской команде всю свою карьеру. В активе футболиста 594 матча за "Рому" и 61 забитый мяч.
"Газета.ру"
35-летний итальянский хавбек готов заключить новое соглашение до лета 2020 года и готов отказаться от половины гонорара. По информации Sport Mediaset, в таком случае его оклад составит €1,5 млн евро в год без учета бонусов.
Де Росси является воспитанником римского клуба, проведя в итальянской команде всю свою карьеру. В активе футболиста 594 матча за "Рому" и 61 забитый мяч.
"Газета.ру"
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