Де Росси откажется от половины зарплаты, чтобы остаться в "Роме"

Капитан итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси готов пойти на ощутимое снижение заработной платы ради переподписания контракта с родным клубом.35-летний итальянский хавбек готов заключить новое соглашение до лета 2020 года и готов отказаться от половины гонорара. По информации Sport Mediaset, в таком случае его оклад составит €1,5 млн евро в год без учета бонусов.Де Росси является воспитанником римского клуба, проведя в итальянской команде всю свою карьеру. В активе футболиста 594 матча за "Рому" и 61 забитый мяч.