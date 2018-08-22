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"Барселона" отказалась от идеи трансфера Погба

"Барселона" передумала покупать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в это трансферное окно.

По информации издания Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба полностью отказалось от идеи приобретения французского полузащитника, так как уверены, что игрок не станет подавать запрос об уходе из стана "Манчестер Юнайтед", а сами манкунианцы не захотят отдавать Погба, ведь уже не смогут найти ему замену – трансферное окно в Англии закрылось 9 августа.

"Газета.ру"
Теги: Погба Барселона
Сегодня, 23:03
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