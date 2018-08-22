"Барселона" отказалась от идеи трансфера Погба

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:07
Тренер "Луча": cудейство в матче со СКА - кошмар. В следующей игре, б****, искры будут лететь (видео) (2)
Тренер "Луча": cудейство в матче со СКА - кошмар. В следующей игре, б****, искры будут лететь (видео) (2)
20:44
Сергей Степашин - о переходе Ташаева в "Спартак": что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке? (11)
Сергей Степашин - о переходе Ташаева в "Спартак": что лучше – играть в составе или сидеть на скамейке? (11)
19:24
"Рейнджерс" не дал "Матч ТВ" транслировать игру с "Уфой" и требует более 600 рублей за просмотр (19)
"Рейнджерс" не дал "Матч ТВ" транслировать игру с "Уфой" и требует более 600 рублей за просмотр (19)
18:18
"Уфа" прилетела в Глазго (3)
"Уфа" прилетела в Глазго (3)
17:44
ФИФА поздравила Дзюбу с 30-летием (13)
ФИФА поздравила Дзюбу с 30-летием (13)
16:41
Матчи 1-го тура чемпионатов Испании и Италии в "Одноклассниках" посмотрели 4,6 млн человек (1)
Матчи 1-го тура чемпионатов Испании и Италии в "Одноклассниках" посмотрели 4,6 млн человек (1)
15:44
Фернандо об игре против "Динамо": меня не устроит никакой другой результат, кроме победного (4)
Фернандо об игре против "Динамо": меня не устроит никакой другой результат, кроме победного (4)
14:39
Ари дисквалифицирован на три матча (13)
Ари дисквалифицирован на три матча (13)
14:30
ЦСКА был наказан условным закрытием фанатской трибуны на один матч за оскорбительные баннеры (11)
ЦСКА был наказан условным закрытием фанатской трибуны на один матч за оскорбительные баннеры (11)
12:56
Гендиректор "Ахмата" Айдамиров: "Рассчитываем, что Роши вернется быстрее, чем через шесть месяцев"
Гендиректор "Ахмата" Айдамиров: "Рассчитываем, что Роши вернется быстрее, чем через шесть месяцев"
"Барселона" отказалась от идеи трансфера Погба
"Барселона" передумала покупать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в это трансферное окно.
По информации издания Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба полностью отказалось от идеи приобретения французского полузащитника, так как уверены, что игрок не станет подавать запрос об уходе из стана "Манчестер Юнайтед", а сами манкунианцы не захотят отдавать Погба, ведь уже не смогут найти ему замену – трансферное окно в Англии закрылось 9 августа.
"Газета.ру"
По информации издания Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба полностью отказалось от идеи приобретения французского полузащитника, так как уверены, что игрок не станет подавать запрос об уходе из стана "Манчестер Юнайтед", а сами манкунианцы не захотят отдавать Погба, ведь уже не смогут найти ему замену – трансферное окно в Англии закрылось 9 августа.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.