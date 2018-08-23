"Манчестер Сити" вернул отданного в аренду вратаря из-за травмы Браво

Резервный голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво получил серьёзную травму, поэтому боссы чемпионов Англии решили вернуть из аренды Ариянета Мурича, сообщает официальный сайт голландского клуба НАК, куда 19-летний голкипер был отдан перед началом сезона."Сити" обещал посодействовать НАКу в поисках нового голкипера, за который Мурич ужё провёл один матч в чемпионате и не пропустил голов.