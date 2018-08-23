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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Азар назвал условие для продления контракта с "Челси"
Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар готов остаться в клубе после окончания нынешнего сезона, сообщает Чемпионат со ссылкой на The Times.
По информации издания, бельгийский футболист заявил об этом руководству клуба, однако также назвал условие, необходимое для продления соглашения. Азар будет готов остаться в «Челси» на длительный срок, если команда по итогам нынешней кампании сумеет финишировать в первой четвёрке английской Премьер-лиги и обеспечить себе участие в Лиге чемпионов.
Действующий контракт хавбека с синими рассчитан до лета 2020 года, и, как сообщалось ранее, руководство клуба намерено продлить соглашение и готово увеличить недельный оклад игрока с ? 220 тыс. (€ 245 тыс.) до ? 300 тыс. (€ 334 тыс.).
«Челси» по итогам прошлого сезона занял пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и вышел в Лигу Европы.
По информации издания, бельгийский футболист заявил об этом руководству клуба, однако также назвал условие, необходимое для продления соглашения. Азар будет готов остаться в «Челси» на длительный срок, если команда по итогам нынешней кампании сумеет финишировать в первой четвёрке английской Премьер-лиги и обеспечить себе участие в Лиге чемпионов.
Действующий контракт хавбека с синими рассчитан до лета 2020 года, и, как сообщалось ранее, руководство клуба намерено продлить соглашение и готово увеличить недельный оклад игрока с ? 220 тыс. (€ 245 тыс.) до ? 300 тыс. (€ 334 тыс.).
«Челси» по итогам прошлого сезона занял пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и вышел в Лигу Европы.
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