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19-летний украинский вратарь "Реала" Лунин проведёт сезон в другом клубе Примеры

Мадридский клуб, который летом приобрёл Тибо Куртуа из "Челси" и Андрея Лунина из "Зари", отдаст молодого украинца в аренду "Леганесу", сообщает Marca.



Лунин здорово проявил себя в предсезонных матчах за "сливочных", но вряд ли мог рассчитывать на игровую практику в компании Тибо Куртуа и Кейлора Наваса.

В прошлом сезоне "Леганес" занял 17 место в чемпионате Испании, в новом стартовал с поражения от "Атлетика" из Бильбао (1:2).
Сегодня, 11:14
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№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Romgus
Цитата: tiki
здорово проявил?вы шутите?матчи то смотрели?пару раз спас - это да. но и сколько не реагировал на удары....

ну так-то он в 3 матчах (пусть выходя на замену) ни разу не пропустил, играя с грандами

1 - выходя на замену. значит не 90 минут
2 - у Реала далеко не Васин с Кутеповым в обороне
3 - с грандами?шутишь?это обычные летние кубки, где играют в полсилы и где играет половина резервистов, которые за основу потом и вовсе ни одной игры не проводят.


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Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: tiki
здорово проявил?вы шутите?матчи то смотрели?пару раз спас - это да. но и сколько не реагировал на удары....

ну так-то он в 3 матчах (пусть выходя на замену) ни разу не пропустил, играя с грандами
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:18) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
здорово проявил?вы шутите?матчи то смотрели?пару раз спас - это да. но и сколько не реагировал на удары....
а так - логично.никто и не думал что он будет основным


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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