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Футболисты испанской Примеры не хотят играть в США и готовы бойкотировать матчи

Президент Испанского профсоюза футболистов Давид Агансо выступил с заявлением организации по поводу решения Ла Лиги проводить некоторые матчи чемпионата в США.



«Мы устали от того, что нас не ценят. Игроки возмущены и удивлены. Они все выступают против этого. Это единогласное решение.

Футболисты не хотят играть за океаном. Такие вещи нужно согласовывать со здравым смыслом. Решение такого масштаба, которое влияет на игроков, тренеров и болельщиков, было принято в неуважительной манере и в одностороннем порядке.

Игроки надеются, что до бойкота матчей дело не дойдет, но они готовы к этому», – цитирует Агансо Sports.ru со ссылкой на ESPN.

16 августа Ла Лига объявила о заключении сделки с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой неопределенное пока количество ее матчей в сезоне пройдут в Северной Америке.

Соглашение подписано на 15 лет, а первая такая игра, вероятно, случится уже в этом сезоне, но вряд ли раньше Нового года. В этом матче должны сыграть «Реал», «Барселона» или «Атлетико».

Ранее сообщалось, что капитаны клубов Ла Лиги выступят против проведения матчей чемпионата в США.
Теги: Барселона Реал Атлетико
Сегодня, 11:35
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№1 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 11:48) #
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Красавчики sunglasses Матчи национального чемпионата это не коммерческие предсезонные туры
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
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