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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Футболисты испанской Примеры не хотят играть в США и готовы бойкотировать матчи
Президент Испанского профсоюза футболистов Давид Агансо выступил с заявлением организации по поводу решения Ла Лиги проводить некоторые матчи чемпионата в США.
«Мы устали от того, что нас не ценят. Игроки возмущены и удивлены. Они все выступают против этого. Это единогласное решение.
Футболисты не хотят играть за океаном. Такие вещи нужно согласовывать со здравым смыслом. Решение такого масштаба, которое влияет на игроков, тренеров и болельщиков, было принято в неуважительной манере и в одностороннем порядке.
Игроки надеются, что до бойкота матчей дело не дойдет, но они готовы к этому», – цитирует Агансо Sports.ru со ссылкой на ESPN.
16 августа Ла Лига объявила о заключении сделки с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой неопределенное пока количество ее матчей в сезоне пройдут в Северной Америке.
Соглашение подписано на 15 лет, а первая такая игра, вероятно, случится уже в этом сезоне, но вряд ли раньше Нового года. В этом матче должны сыграть «Реал», «Барселона» или «Атлетико».
Ранее сообщалось, что капитаны клубов Ла Лиги выступят против проведения матчей чемпионата в США.
«Мы устали от того, что нас не ценят. Игроки возмущены и удивлены. Они все выступают против этого. Это единогласное решение.
Футболисты не хотят играть за океаном. Такие вещи нужно согласовывать со здравым смыслом. Решение такого масштаба, которое влияет на игроков, тренеров и болельщиков, было принято в неуважительной манере и в одностороннем порядке.
Игроки надеются, что до бойкота матчей дело не дойдет, но они готовы к этому», – цитирует Агансо Sports.ru со ссылкой на ESPN.
16 августа Ла Лига объявила о заключении сделки с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой неопределенное пока количество ее матчей в сезоне пройдут в Северной Америке.
Соглашение подписано на 15 лет, а первая такая игра, вероятно, случится уже в этом сезоне, но вряд ли раньше Нового года. В этом матче должны сыграть «Реал», «Барселона» или «Атлетико».
Ранее сообщалось, что капитаны клубов Ла Лиги выступят против проведения матчей чемпионата в США.
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