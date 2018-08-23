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Бен-Арфа может вернуться в "Ниццу"

Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен" Атем Бен-Арфа может перейти в "Ниццу", за которую он выступал ранее, передает L’Equipe.

Отмечается, что игроком также интересуется "Ренн".

Бен-Арфа защищал цвета "Ниццы" в сезоне-2015/16, после чего перебрался в "ПСЖ".
Теги: Ницца
Сегодня, 19:08
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