Бен-Арфа может вернуться в "Ниццу"

Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен" Атем Бен-Арфа может перейти в "Ниццу", за которую он выступал ранее, передает L’Equipe.Отмечается, что игроком также интересуется "Ренн".Бен-Арфа защищал цвета "Ниццы" в сезоне-2015/16, после чего перебрался в "ПСЖ".