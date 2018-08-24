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УЕФА может заставить "ПСЖ" продать Неймара или Мбаппе

УЕФА может заставить "ПСЖ" распрощаться с одним из двух самых дорогих футболистов – бразильцем Неймаром или французом Кильяном Мбаппе, кроме того, обязать резко сократить расходы на покупку новых игроков, сообщает Onda Cero, организация

Если действующий чемпион Франции не предпримет этих мер, ему будет грозить либо крупный штраф, либо запрет на трансферную деятельность.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" в последний день трансферного окна попытается приобрести любого из двух лидеров "ПСЖ". По плану руководства "сливочных", кто-то из них должен заменить ушедшего в туринский "Ювентус" Криштиану Роналду.

"Газета.ру"
Теги: Неймар Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 00:04
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№2 Написал: zenit Питер (Сегодня, 00:36) #
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УЕФА может заставить ПСЖ...смех, да и только. Разве что наоборот)) Помним мы сделку по Неймару. С каких пор хвост стал вилять собакой?) Хуесосам от УЕФА четко дали понять, что ПСЖ "запрыгивает в последний вагон", нечего людям мешать)). Российские клубы поставить на штрафы, вот это всегда пожалуйста, еще и в мэйнстриме будешь.
Регистрация: 7.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:08) #
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  •  (3)

Мбаппе нам. Он реабилитирует негров со времен садиста-Ганнибала (Арап Петра Первого) в нашем городе.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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