УЕФА может заставить "ПСЖ" продать Неймара или Мбаппе

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Если действующий чемпион Франции не предпримет этих мер, ему будет грозить либо крупный штраф, либо запрет на трансферную деятельность.
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" в последний день трансферного окна попытается приобрести любого из двух лидеров "ПСЖ". По плану руководства "сливочных", кто-то из них должен заменить ушедшего в туринский "Ювентус" Криштиану Роналду.
"Газета.ру"
Если действующий чемпион Франции не предпримет этих мер, ему будет грозить либо крупный штраф, либо запрет на трансферную деятельность.
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" в последний день трансферного окна попытается приобрести любого из двух лидеров "ПСЖ". По плану руководства "сливочных", кто-то из них должен заменить ушедшего в туринский "Ювентус" Криштиану Роналду.
"Газета.ру"
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