Форвард сборной Перу Герреро вновь отстранен от футбола

Федеральный суд Швейцарии возобновил дисквалификацию форварда "Интернасионала" и сборной Перу Хосе Паоло Герреро, сообщает Globo Esporte.В декабре прошлого года нападающий получил годичную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы на метаболит. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) сократил срок отстранения до 6 месяцев, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), в результате отстранение было увеличено до 14 месяцев.Федеральный суд Швейцарии приостанавливал отстранение Герреро на время чемпионата мира-2018. Форварду удалось принять участие в трех матчах группового турнира и забить один мяч.