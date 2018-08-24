Златан Ибрагимович: пока я играю, вы должны наслаждаться этим моментом

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал, что не знает, где закончит карьеру."Посмотрим, закончу ли я карьеру в "Лос-Анджелес Гэлакси", ведь пока я чувствую себя бодро. У меня была серьезная травма, но люди быстро о ней забыли, так как через три месяца я всем доказал, что все еще жив.Вообще это случилось через две минуты после моего дебюта здесь. Я чувствую себя хорошо, свежо, я рад быть здесь. Мне нравятся мои одноклубники, клуб, местные люди, сам город. Хочу помогать команде побеждать. В данный момент я здесь, потому вам следует наслаждаться этим моментом", — приводит слова форварда Goal