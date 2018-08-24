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Златан Ибрагимович: пока я играю, вы должны наслаждаться этим моментом

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал, что не знает, где закончит карьеру.

"Посмотрим, закончу ли я карьеру в "Лос-Анджелес Гэлакси", ведь пока я чувствую себя бодро. У меня была серьезная травма, но люди быстро о ней забыли, так как через три месяца я всем доказал, что все еще жив.

Вообще это случилось через две минуты после моего дебюта здесь. Я чувствую себя хорошо, свежо, я рад быть здесь. Мне нравятся мои одноклубники, клуб, местные люди, сам город. Хочу помогать команде побеждать. В данный момент я здесь, потому вам следует наслаждаться этим моментом", — приводит слова форварда Goal

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 02:20
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№2 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 04:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
скромность

скромники 500 голов за карьеру редко забивают


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 03:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
скромность ...? нет .слышал!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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