Звезда чешского футбола выставил бывшую жену на сайтах интим-услуг

Экс-футболист сборной Чехии Томаш Ржепка получил тюремный срок за размещение анкеты бывшей супруги на сайтах интим-услуг.Суд в Брно в четверг приговорил Ржепку к шести месяцам заключения за то, что он от имени модели Владки Эрбовой опубликовал в Интернете три объявления. В них он предлагал воспользоваться эскорт-услугами и указал ее номер телефона.Провернуть это дело Ржепке помогла его нынешняя подруга, телеведущая Катерина Кристелова. Суд оштрафовал ее на 50 тысяч чешских крон. Ржепка и Кристелова обжаловали решение суда."Когда я узнала, кто это сделал, я упала в обморок, — призналась Эрбова. — Я не могла спать. Мне потребовался визит к психотерапевту. И сейчас я продолжаю проходить терапию".Ржепка был женат на Эрбовой с 2013 по 2016 год. Желание испортить жизнь бывшей жене у 44-летнего чеха появилось, когда ему запретили общение с ребенком. "Я сожалею, я поступил неправильно. Но мои отношения с бывшей супругой были далеки от идеала. Я не мог видеться с моим сыном, и ситуация обострилась", — сказал Ржепка.