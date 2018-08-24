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Кака не считает, что Роналду и Месси получат "Золотой мяч"

Последний обладатель «Золотого мяча» до эры Криштиану Роналду и Лионеля Месси, бразилец Кака, поделился мнением о предстоящей борьбе за «Золотой мяч» – награде, вручаемой лучшему игроку календарного года в Европе.



«Кто получит «Золотой мяч»? В этом году у Модрича были впечатляющие результаты – победа в Лиге чемпионов и участие в финале чемпионата мира. Он является футболистом, который творит и устраивает шоу на поле, а также руководит игрой команды. Мбаппе также очень силён и у него впереди ещё вся карьера. Пусть будущее будет за ним», — цитирует Кака Чемпионат со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Теги: Кака Месси Роналду
Сегодня, 10:14
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№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да, Мудрич самый достойный, Мбапе второй.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:32) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: safonas
Иньеста тоже должен был получать в свое время, но увы

Иньеста не дорос даже до уровня Заболотного, поэтому вполне очевидно, что давать ему ЗМ нельзя было.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 10:29) #
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Иньеста тоже должен был получать в свое время, но увы


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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