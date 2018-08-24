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Кузен владельца "Манчестер Сити" попытался приобрести "Ливерпуль"

Кузен владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура сделал попытку купить "Ливерпуль" за рекордные 2 миллиарда фунтов стерлингов. В мерсисайдском клубе заявили, что подобные предложения даже не рассматриваются и переговоров не будет. Владельцы "Ливерпуля" готовы лишь к привлечению инвесторов в рамках партнерства.
Теги: Манчестер Сити Ливерпуль
Сегодня, 11:47
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