Кузен владельца "Манчестер Сити" попытался приобрести "Ливерпуль"

Кузен владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура сделал попытку купить "Ливерпуль" за рекордные 2 миллиарда фунтов стерлингов. В мерсисайдском клубе заявили, что подобные предложения даже не рассматриваются и переговоров не будет. Владельцы "Ливерпуля" готовы лишь к привлечению инвесторов в рамках партнерства.