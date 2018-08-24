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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Гришин: в Юрмале условий для работы никаких. А руководство звонило на скамейку и спрашивало, когда я замены делать начну
Бывший главный тренер юрмальского "Спартака" Александр Гришин рассказал о работе в Латвии.
– Четыре месяца в Юрмале. Набрались впечатлений?
– Условий для работы никаких. Приезжаем на поле – слышим: "Вы сегодня здесь не тренируетесь". У "Спартака" ничего своего нет. Все арендуется. Даже экипировки по минимуму! Выдали одни штаны, шорты и кофту. Говорю: "Подождите, стирать-то тоже надо. Когда они мокрые висят, в чем ходить?"
– Майку ЦСКА из чемодана достали?
– Надевал футболку сборной – сразу замечание: "Мы – "Спартак"! Где форма?" – "Вон, сушится…" Везде ужимаются.
– На команду три мяча?
– С мячами все нормально. Беда с полями. Вечером договариваешься – тренируемся там-то. К ночи ближе сваливается SMS – "на другом". В десяти километрах от этого. И голову ломаешь – на чем поеду? Автобусы туда не ходят. Клубную машину мне не предлагали. Свою в Юрмалу не перегонял. Как хочешь, так выкручивайся.
– Юрмала – городок крошечный.
– Мне тоже казалось, что Юрмала – это одна улица Йомас. Чуть-чуть жизнь тлеет вокруг нее. А там от центра надо было ехать еще 20 минут на машине! Район называется Каугури. Настоящая деревня – семь домов, три проспекта. Ни театров вокруг, ни кино, вообще ничего. Месяц еще терпимо, на второй начинаешь выть. Одно спасение – море.иУтром просыпались, я на тренировку, жена с дочкой на пляж. Потом к ним бегу. Для семьи все получилось здорово. Но что касается футбола…
– Оставляли бы письмо своему преемнику – написали бы: "Вали отсюда поскорее"?
– Да. Хотя есть тренеры, которым и эти-то условия покажутся сказочными, даже таких не видели. Просто я воспитывался в ЦСКА, топ-клубе. Где майки не считают.
– В любой ситуации есть "последняя капля".
– Не переношу, когда начальство лезет в тренировочный процесс: "Ставь этого, ставь того…". Это и была последняя капля – прямо во время матча позвонили администратору: "Когда Гришин замены начнет делать?" Хотя мы нормально играли, замены-то не просились.
– Позвонил сам Трабукки, владелец юрмальского "Спартака"?
– Наверное. Выяснять не стал, мне уже было неинтересно. Сказал: "Все, я поехал ". Лучше по-хорошему расстаться, чем запускать ситуацию. Понял – меня будут заставлять выпускать футболистов, которых я как тренер ставить не хочу.
– При подписании контракта вам обещали, что вмешиваться не будут?
– Этот вопрос даже не оговаривал. Подразумевалось само собой. Думал, меня зовут вывести команду на новый уровень. Оказалось – все не так. Места местами, но главная задача – продажа футболистов через команду. А это совершенно не мое!
– Ваше – результат?
– Качество игры! Вот тренировали мы с Минько дубль ЦСКА. Так на седьмой сезон нашей работы собиралось на Песчанке по две тысячи зрителей! По телевидению начали показывать юношескую Лигу чемпионов. Я ребятам говорил: "Болельщика не обманешь. Если будем забивать один и откатываться назад, народ на нас не пойдет". Все время играли "от себя", в атаку. Получалось!
– Гуренко сообщил, что в минском "Динамо" максимальная зарплата – семь тысяч евро.
– В "Риге" и РФШ похожие условия. У нас платили от силы полторы.
– В Юрмале вы пересеклись с Цауней.
– Сашку я подтянул в клуб. Он учился на категорию С, детскую. Подхожу: "Сань, давай к нам в штаб" – "А можно?" Звоню Трабукки: "В остальных командах на лавочку садятся по шесть тренеров. А в "Спартаке" – я да Калашников, даже тренера по вратарям нет. Несолидно. Да и трудно вдвоем работать, когда в твоем распоряжении 29 футболистов".
– Что Трабукки?
– "Ладно, возьмем на минимальную ставку".
– Тысяча евро?
– Пятьсот, – рассказал Гришин "СЭ".
– Четыре месяца в Юрмале. Набрались впечатлений?
– Условий для работы никаких. Приезжаем на поле – слышим: "Вы сегодня здесь не тренируетесь". У "Спартака" ничего своего нет. Все арендуется. Даже экипировки по минимуму! Выдали одни штаны, шорты и кофту. Говорю: "Подождите, стирать-то тоже надо. Когда они мокрые висят, в чем ходить?"
– Майку ЦСКА из чемодана достали?
– Надевал футболку сборной – сразу замечание: "Мы – "Спартак"! Где форма?" – "Вон, сушится…" Везде ужимаются.
– На команду три мяча?
– С мячами все нормально. Беда с полями. Вечером договариваешься – тренируемся там-то. К ночи ближе сваливается SMS – "на другом". В десяти километрах от этого. И голову ломаешь – на чем поеду? Автобусы туда не ходят. Клубную машину мне не предлагали. Свою в Юрмалу не перегонял. Как хочешь, так выкручивайся.
– Юрмала – городок крошечный.
– Мне тоже казалось, что Юрмала – это одна улица Йомас. Чуть-чуть жизнь тлеет вокруг нее. А там от центра надо было ехать еще 20 минут на машине! Район называется Каугури. Настоящая деревня – семь домов, три проспекта. Ни театров вокруг, ни кино, вообще ничего. Месяц еще терпимо, на второй начинаешь выть. Одно спасение – море.иУтром просыпались, я на тренировку, жена с дочкой на пляж. Потом к ним бегу. Для семьи все получилось здорово. Но что касается футбола…
– Оставляли бы письмо своему преемнику – написали бы: "Вали отсюда поскорее"?
– Да. Хотя есть тренеры, которым и эти-то условия покажутся сказочными, даже таких не видели. Просто я воспитывался в ЦСКА, топ-клубе. Где майки не считают.
– В любой ситуации есть "последняя капля".
– Не переношу, когда начальство лезет в тренировочный процесс: "Ставь этого, ставь того…". Это и была последняя капля – прямо во время матча позвонили администратору: "Когда Гришин замены начнет делать?" Хотя мы нормально играли, замены-то не просились.
– Позвонил сам Трабукки, владелец юрмальского "Спартака"?
– Наверное. Выяснять не стал, мне уже было неинтересно. Сказал: "Все, я поехал ". Лучше по-хорошему расстаться, чем запускать ситуацию. Понял – меня будут заставлять выпускать футболистов, которых я как тренер ставить не хочу.
– При подписании контракта вам обещали, что вмешиваться не будут?
– Этот вопрос даже не оговаривал. Подразумевалось само собой. Думал, меня зовут вывести команду на новый уровень. Оказалось – все не так. Места местами, но главная задача – продажа футболистов через команду. А это совершенно не мое!
– Ваше – результат?
– Качество игры! Вот тренировали мы с Минько дубль ЦСКА. Так на седьмой сезон нашей работы собиралось на Песчанке по две тысячи зрителей! По телевидению начали показывать юношескую Лигу чемпионов. Я ребятам говорил: "Болельщика не обманешь. Если будем забивать один и откатываться назад, народ на нас не пойдет". Все время играли "от себя", в атаку. Получалось!
– Гуренко сообщил, что в минском "Динамо" максимальная зарплата – семь тысяч евро.
– В "Риге" и РФШ похожие условия. У нас платили от силы полторы.
– В Юрмале вы пересеклись с Цауней.
– Сашку я подтянул в клуб. Он учился на категорию С, детскую. Подхожу: "Сань, давай к нам в штаб" – "А можно?" Звоню Трабукки: "В остальных командах на лавочку садятся по шесть тренеров. А в "Спартаке" – я да Калашников, даже тренера по вратарям нет. Несолидно. Да и трудно вдвоем работать, когда в твоем распоряжении 29 футболистов".
– Что Трабукки?
– "Ладно, возьмем на минимальную ставку".
– Тысяча евро?
– Пятьсот, – рассказал Гришин "СЭ".
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