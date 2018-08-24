Аурелио Де Лаурентис: за 3 года мы дали Сарри всё, но "Наполи" так ничего и не выиграл

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:53
Александр Максименко: Прийович 10 пенальти исполнил в одну сторону, а мне пробил по-другому (2)
Александр Максименко: Прийович 10 пенальти исполнил в одну сторону, а мне пробил по-другому (2)
14:47
Александр Максименко: каждую игру срываю голос, на "Открытие-Арене" за 5 метров ничего не слышно
Александр Максименко: каждую игру срываю голос, на "Открытие-Арене" за 5 метров ничего не слышно
13:32
FCDin.com: по инициативе Широкова "Динамо" назначило нового тренера молодёжки, не уволив старого (3)
FCDin.com: по инициативе Широкова "Динамо" назначило нового тренера молодёжки, не уволив старого (3)
12:48
Гришин: в Юрмале условий для работы никаких. А руководство звонило на скамейку и спрашивало, когда я замены делать начну (1)
Гришин: в Юрмале условий для работы никаких. А руководство звонило на скамейку и спрашивало, когда я замены делать начну (1)
11:27
"Реал" надеется на решение УЕФА по финансовому fair-play в отношении "ПСЖ", чтобы купить Мбаппе или Неймара
"Реал" надеется на решение УЕФА по финансовому fair-play в отношении "ПСЖ", чтобы купить Мбаппе или Неймара
10:23
Сергей Веденеев: вряд ли дождёмся от "Зенита" комбинационной игры с таким набором исполнителей (14)
Сергей Веденеев: вряд ли дождёмся от "Зенита" комбинационной игры с таким набором исполнителей (14)
10:03
Борис Игнатьев: сборная помогла Дзюбе. В него поверили, и ему хочется это доверие оправдывать (4)
Борис Игнатьев: сборная помогла Дзюбе. В него поверили, и ему хочется это доверие оправдывать (4)
09:47
Победа молдован над азербайджанцами, поражение "Астаны" на Кипре и другие результате клубов с постсоветского пространства в ЛЕ
Победа молдован над азербайджанцами, поражение "Астаны" на Кипре и другие результате клубов с постсоветского пространства в ЛЕ
09:34
Евгений Луценко: буду ли "жарить шашлык", как Сапета, если забью "Спартаку"? Я не сторонник провокаций (5)
Евгений Луценко: буду ли "жарить шашлык", как Сапета, если забью "Спартаку"? Я не сторонник провокаций (5)
09:24
Ничья "РБ Лейпциг" в Украине, поражение "Бёрнли" в Греции и другие интересные результаты Лиги Европы (3)
Ничья "РБ Лейпциг" в Украине, поражение "Бёрнли" в Греции и другие интересные результаты Лиги Европы (3)
08:56
Люксембургский "Дюделанж" обыграл "Клуж" 2:0 и может впервые в истории страны выйти в групповой этап
Люксембургский "Дюделанж" обыграл "Клуж" 2:0 и может впервые в истории страны выйти в групповой этап
08:44
Стивен Джеррард: будет позором не пройти "Уфу". Не хочу возвращаться домой с чувством стыда (9)
Стивен Джеррард: будет позором не пройти "Уфу". Не хочу возвращаться домой с чувством стыда (9)
08:33
Гришин: просился в школу ЦСКА, сказали "мест нет". Это предательство. Игнашевичу сразу нашли должность (18)
Гришин: просился в школу ЦСКА, сказали "мест нет". Это предательство. Игнашевичу сразу нашли должность (18)
08:18
Безбородов назначил 3 пенальти в матче Лиги Европы, в том числе в ворота российского голкипера (видео) (4)
Безбородов назначил 3 пенальти в матче Лиги Европы, в том числе в ворота российского голкипера (видео) (4)
Вчера, 23:40
"Рейнджерс" с минимальным счетом обыграл "Уфу" в Лиге Европы (16)
"Рейнджерс" с минимальным счетом обыграл "Уфу" в Лиге Европы (16)
Вчера, 23:30
Криштиану Роналду назвал свой любимый вид спорта после футбола (1)
Криштиану Роналду назвал свой любимый вид спорта после футбола (1)
Вчера, 23:12
"Олимпиакос" дома обыграл "Бернли"
"Олимпиакос" дома обыграл "Бернли"
Аурелио Де Лаурентис: за 3 года мы дали Сарри всё, но "Наполи" так ничего и не выиграл
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подвёл итоги работы Маурицио Сарри на посту главного тренера команды, который он покинул этим летом.
«В прошлом сезоне мы были рады тому, как хорошо играет команда, но также осталась и горечь, потому что в итоге мы ничего не выиграли. Что касается Сарри, мы дали ему всё, но за три года не завоевали ни одного трофея», — приводит слова Де Лаурентиса Ilnapolista.it со ссылкой на L’Equipe.
«Наполи» по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, отстав от «Ювентуса» на четыре очка. После окончания сезона Сарри был отправлен в отставку, после чего он возглавил «Челси». Его место в стане неаполитанцев занял Карло Анчелотти.
Чемпионат
«В прошлом сезоне мы были рады тому, как хорошо играет команда, но также осталась и горечь, потому что в итоге мы ничего не выиграли. Что касается Сарри, мы дали ему всё, но за три года не завоевали ни одного трофея», — приводит слова Де Лаурентиса Ilnapolista.it со ссылкой на L’Equipe.
«Наполи» по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, отстав от «Ювентуса» на четыре очка. После окончания сезона Сарри был отправлен в отставку, после чего он возглавил «Челси». Его место в стане неаполитанцев занял Карло Анчелотти.
Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.