Аурелио Де Лаурентис: за 3 года мы дали Сарри всё, но "Наполи" так ничего и не выиграл

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подвёл итоги работы Маурицио Сарри на посту главного тренера команды, который он покинул этим летом.«В прошлом сезоне мы были рады тому, как хорошо играет команда, но также осталась и горечь, потому что в итоге мы ничего не выиграли. Что касается Сарри, мы дали ему всё, но за три года не завоевали ни одного трофея», — приводит слова Де Лаурентиса Ilnapolista.it со ссылкой на L’Equipe.«Наполи» по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, отстав от «Ювентуса» на четыре очка. После окончания сезона Сарри был отправлен в отставку, после чего он возглавил «Челси». Его место в стане неаполитанцев занял Карло Анчелотти.