Фред: мы должны обыгрывать "Тоттенхэм"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред заявил, что его команде необходима победа над "Тоттенхэмом", чтобы остаться в числе претендентов на титул Английской премьер-лиги (АПЛ)."Это очень важная игра. Мы хотим победить, если собираемся претендовать на чемпионский титул. В последнем матче "Брайтон" был лучше нас, поэтому победил. В премьер-лиге много сильных команд. Но нам нужно оставаться в гонке.Я очень рад поработать с Моуринью. Он отличный человек, всегда общается с командой, помогает игрокам. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Хочу выигрывать трофеи с "Манчестер Юнайтед". У меня большие планы. Хочется оставить свой след в клубе", — приводит слова хавбека Sky Sports.