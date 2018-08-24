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Криштиану Роналду и Пауло Дибала будут бить пенальти в "Ювентусе"

Нападающие Криштиану Роналду и Пауло Дибала разделят обязанность штатного пенальтиста в туринском "Ювентусе".

Об этом проинформировал в командном твиттере главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри.

"Роналду и Дибала будут пенальтистами. Проблема будет, когда назначат один пенальти, ведь они хотят бить по 6-7 штук", — сообщил он и добавил смеющийся смайлик.

В прошлом сезоне Дибала забил за "Ювентус" 26 мячей. Роналду перешел в команду этим летом из мадридского "Реала".

"Газета.ру"
Теги: Роналду Дибала Ювентус
Сегодня, 17:04
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