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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Восстановление Александра Головина идет по плану
"Монако" опубликовал отчет о состоянии футболистов клуба.
Как передает официальный сайт команды, восстановление полузащитника Александра Головина проходит по плану. Футболист сборной России получил травму голеностопа во время тренировки.
Вратарь Даниэль Субашич, защитники Ронаэль Пьер-Габриэль, Андреа Раджи, а также форвард Стеван Йоветич продолжают курс лечения.
Россиянин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила €30 млн. В составе красно-синих полузащитник стал чемпионом России 2016 года.
"Газета.ру"
Как передает официальный сайт команды, восстановление полузащитника Александра Головина проходит по плану. Футболист сборной России получил травму голеностопа во время тренировки.
Вратарь Даниэль Субашич, защитники Ронаэль Пьер-Габриэль, Андреа Раджи, а также форвард Стеван Йоветич продолжают курс лечения.
Россиянин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила €30 млн. В составе красно-синих полузащитник стал чемпионом России 2016 года.
"Газета.ру"
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