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Восстановление Александра Головина идет по плану

"Монако" опубликовал отчет о состоянии футболистов клуба.

Как передает официальный сайт команды, восстановление полузащитника Александра Головина проходит по плану. Футболист сборной России получил травму голеностопа во время тренировки.

Вратарь Даниэль Субашич, защитники Ронаэль Пьер-Габриэль, Андреа Раджи, а также форвард Стеван Йоветич продолжают курс лечения.

Россиянин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила €30 млн. В составе красно-синих полузащитник стал чемпионом России 2016 года.

"Газета.ру"
Теги: Головин Монако
Сегодня, 17:34
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№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ждали-ждали когда перейдет уже куда-нибудь, теперь будем ждать , когда восстановится.
Здоровья и удачи, Александр.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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