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Дебют Роналду в Турине, Анчелотти против «Милана» Гаттузо и агония Моуринью перед «Тоттенхэмом». Европейские матчи, которые надо смотреть
В эти выходные стартует и чемпионат Германии, а значит футбола снова станет ОЧЕНЬ много. Тем, кто сможет оторваться от увлекательных баталий РПЛ и ФНЛ будет из чего выбирать, а Rusfootball.info помогает с выбором.
«Ювентус» – «Лацио», суббота, 19.00
Прошёл уже целый тур, а Криштиану Роналду до сих пор не забил в Серии А. Португалец начал предыдущий сезон очень слабо, но сейчас он не может себе позволить прохлаждаться. Во-первых, из-за Модрича у него есть конкурент в борьбе за «Золотой мяч». Во-вторых, на Роналду в новом клубе и новом чемпионате смотрит весь мир – Криштиану захотел нового вызова и должен быть заряжен энтузиазмом.
В ворота «Кьево» 3 мяча забили другие. Например, автогол соперника спровоцировал Леонардо Бонуччи, который зачем-то на год отъехал в «Милан» и теперь вернётся на «Ювентус Стэдиум» вполне возможно, под свист и ругань. Но Роналду больше всех бил по воротам и даже сломал нос и повредил шейные позвонки голкиперу Стефано Соррентино. Впрочем, вряд ли 39-летний вратарь сильно расстроился: под занавес карьеры о нём написали все футбольные издания, будет что рассказать внукам.
Также в сеть на неделе попало то, что рассказал о тренере «Лацио» Симоне Индзаги одиозный президент клуба Клаудио Лотито. В интернете появился их телефонный разговор, по ходу которого Лотито назвал Индзаги нытиком, обвинил в постоянных жалобах и заявил ему, что команда стоит в 10 раз больше других. Звучит смешно: Лотито самый скупой босс верхушки Серии А, а стоимость команды увеличивается как раз благодаря работе Индзаги. Взять того же Сергея Милинковича-Савича, ценник которого перевалил за 100 миллионов и заставил «Ювентус» отложить трансфер до следующего лета. «Юве» всё-таки не «ПСЖ», чтобы покупать Неймара с Мбаппе в одно окно.
Очень жаль, что «Лацио» не попал в Лигу чемпионов: по сезону команда играла очень зрелищно, но нелепо отдала «Интеру» путёвку на последних минутах последнего тура и Стефана Де Врея до того. Новый сезон тоже начался разочаровывающе, но проиграть «Наполи» всё же не позорно.
«Наполи» – «Милан», суббота, 21.30
Карло Анчелотти вернулся в Италию победой со счётом 2:1, хотя после пропущенного мяча был готов убить трёх защитников, каждому из которых Чиро Иммобиле нацепил клоунский нос и парик. Однако «Наполи» сумел отыграться, один из мячей забил Аркадиуш Милик. В отличие от Сарри, Анчелотти ставит впереди на поляка, а не на трёх коротышей в нападении. Будет очень здорово, если Милик наконец не будет страдать от тяжелейших травм, которые 2 года не дают ему раскрыться.
В «Милане» тоже разговоры летом в основном о нападающем: команду пополнил Гонсало Игуаин, под которого Гаттузо выстраивает всю игру. Капитанскую повязку от самого странного капитана в истории «Милана» Леонардо Бонуччи передали 23-летнему Романьоли и нарекли его новым Нестой. Но в сравнении с чёрно-синими соседями трансферная кампания «Милана» не впечатлила. Да и какие тут трансферы, когда тебя выгоняют из еврокубков и ты вынужден оспаривать это в Лозанне?
«Милан» в первом туре мы не видели – из-за шокирующего крушения моста в Генуе матчи команд этого города были перенесены. Так что на «Сан-Паоло» состоится премьера «Милана» с Игуаином. Тем интереснее противостояние: когда Анчелотти уезжал из Италии, Гаттузо ещё был его подшефным, а теперь станет прямым оппонентом.
«Рома» – «Аталанта», понедельник, 21.30
До перехода в «Рому» Рамон Мончи считался лучшим спортивным директором, но у римских болельщиков возникает впечатление, что испанец не ведает, что творит. И если такой взлёт проданного за 40 миллионов Салаха трудно было предсказать, то 60 миллионов за Алиссона в мире, где платят 80 за какого-то Кепу – это просто смешно. Украденный «Барселоной» из самолёта Малком – тоже в пассив. Был продан и лидер Раджа Наингголан, а взамен Мончи накупил молодёжи.
В том числе из «Аталанты» к полуфиналистам Лиги чемпионов перебрался Кристанте. Джан Пьеро Гасперини можно только посочувствовать: команда показывает фантастический для своих возможностей футбол и работает исключительно на экспорт. При этом на старте сезона «Аталанта» уже успела вынести «Сараево» в Лиге Европы 8:0 (это в одном матче и без овертаймов, как у «Зенита»), разнести «Фрозиноне» в первом туре Серии А 4:0. «Рома» начала скромно, с минимальной победы, но есть подозрение, что тут футбол получится ярким. Правда, бергамцам надо думать о четверге: домашняя нулевая ничья с «Копенгагеном» не сулит ничего хорошего.
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм», понедельник, 22.00
«Челси» и «Арсенал» поменяли тренеров, «Ливерпуль» монструозно укрепился, «Манчестер Сити» хорош до неприличия. А вот «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» за лето не поменялись не потому, что слишком хороши. И если «шпоры» хотя бы выбирают стабильность, то в красной части Манчестера грядет шторм.
Моуринью не нашёл взаимопонимания c Эдом Вудводом, который штампует выгодные спонсорские соглашения, но больше не хочет покупать Жозе нужных ему игроков. У «МЮ» большие проблемы в защите, но и в других линиях купленные игроки не демонстрируют должной отдачи. Перед сезоном крах Муоринью предсказали вообще всё. И если победа над «Лестером» в 1 туре как-то утихомирила эти разговоры, то конфуз в Брайтоне подтвердил очевидное: да, у «Манчестер Юнайтед» всё плохо, Де Хеа больше не в состоянии тащить эту команду в одиночку.
Чисто по игре «Тоттенхэм», конечно, выглядит явным фаворитом. Но никуда не девается из головы байка о том, как Алекс Фергюсон вместо установки просто сказал: «Парни, это «Тоттенхэм». И продолжал выходить победителем. В отличие от выездных матчей (в Лондоне «МЮ» был просто разорван «шпорами»), Моуринью здорово играет против топовых соперников на «Олд Траффорд». Да и важность матча для «дьяволов» трудно переоценить: большая игра может развернуть сезон и информационный фон в ту или иную сторону.
«Арсенал» – «Вест Хэм», суббота, 17.00
Лондонские клубы летом сменили тренеров и проиграли в стартовых турах. Но критиковать Унаи Эмери рано: в соперниках были «Ман Сити», с которым может соперничать только «Ливерпуль», а также «Челси». К Мануэлю Пеллегрини претензий побольше: он получил крутое усиление, но ничего не смог противопоставить «Ливерпулю» (0:4) и дома уступил «Борнмуту» (1:2) – вот это совсем печально. Тем не менее, линии атаки позволяют обеим командам забивать помногу, на что и будем надеяться.
«Боруссия» Д – «Лейпциг», воскресенье, 19.00
Ответить на вопрос подзаголовка легко: никто. «РБ Лейпциг» ненавидят в Германии за нетрадиционную форму устройства клуба, деньги концерна «Ред Булл», отсутствие традиции, но в сравнении с настоящими денежными мешками «Лейпциг» - добро как оно есть. А потому с главным злом Бундеслиги бороться не способно. «Боруссия» снова сменила тренера, назначив хорошего специалиста Люсьена Фавра, вызволив из Китая Акселя Витселя, но в остальном кадровая политика клуба из Дортмунда давно свернула куда-то не туда и не ведёт к большим свершениям.
Тем не менее, «Боруссия» сумела попасть в Лигу чемпионов, а вот «РБ Лейпциг» вынужден проходить квалификацию Лиги Европы. В четверг команда Ральфа Рангника, которого по окончании сезона (планирование под стать СССР) сменит Юлиан Нагельсманн, не смогла взломать оборону «Зари», хотя весь матч играли в большинстве. «Боруссия» же едва не вылетела из Кубка Германии от «Гройтер Фюрта». Так что обе команды, похоже, не в лучших кондициях. Но если уж следить за Бундеслигой, то ради таких матчей. Не за «Баварией» же нам смотреть.
«Бенфика» – «Спортинг», суббота, 21.00
Пройди «Спартак» ПАОК, этот матч был бы куда более интересен российской публике, но и так будет весьма любопытно. Больше интригует даже не «Бенфика», а обновлённый «Спортинг», который в прошлом сезоне сотрясали какие-то невероятные скандалы – игроки публично ругались с президентом, отстранялись от тренировок, а на базу врывались болельщики и били игроков. Один из получивших по голове, Бас Дост, кстати, остался в команде и готов этой самой головой забивать.
«Севилья» – «Вильярреал», воскресенье, 23.15
Раз уж один из героев чемпионата мира Денис Черышев оказался не нужен «Вильярреалу», значит Хавьер Кальеха с вернувшимся в команде Санти Касорлой готовят что-то впечатляющее. Правда, в первом туре «подлодка» уступила дома «Реалу Сосьедаду». В прошлом сезоне она финишировала 5-й, на 2 позиции выше «Севильи», но команда Пабло Мачина дала хороший бой «Барсе» в Суперкубке и разгромила «Райо» (4:1) благодаря хет-трику Андре Силвы, которого Криштиану не далее чем год назад называл своим наследником в сборной Португалии.
«Эспаньол» – «Валенсия», воскресенье, 19.15
Денис Черышев вернулся к любимому тренеру, но против «Атлетико» на замену так и не вышел. Возможно, в Барселоне Марселино Гарсия Тораль даст россиянину шанс – это единственный шанс увидеть русского футболиста в матче топ-чемпионата…
«Бордо» – «Монако», воскресенье, 18.00
…потому что Александр Головин на презентации новичков «Монако» никак не обнадёжил, не назвав даже приблизительные сроки восстановления от травмы. Пока монегаски вместе с «Зенитом» ждут решения Клаудио Маркизио и восстановления Головина, можно посмотреть на конкурентов Саши: с Тилемансом и Аулу в центре поля «Монако» не смог обыграть «Лилль». Соперник тоже интересен: тренер Густаво Пойет был отстранён за критику руководства по поводу продажи футболиста, а на его место жирондинцы уговорили прийти Тьерри Анри. К тому же, недавно «Бордо» интересовался Артёмом Дзюбой – в этом клубе умеют видеть талантов.
«АЗ Алкмаар» – «Витесс», воскресенье, 17.15
Головин не сыграет, Черышев может не сыграть, так что если хотите увидеть влияние россиянина на игру, включать надо чемпионат Голландии. Тут и Леонид Слуцкий за бровкой, и Вячеслав Караваев – на бровке. «Витесс» разнёс «Гронинген» (5:1), ушёл от поражения с «Херенвеном» (1:1) и попробует остановить лидера – «АЗ» в первых двух турах забил 9 мячей, но соперники были не такими серьёзными, как банда Слуцкого.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Интереснейшая Италия
«Ювентус» – «Лацио», суббота, 19.00
Прошёл уже целый тур, а Криштиану Роналду до сих пор не забил в Серии А. Португалец начал предыдущий сезон очень слабо, но сейчас он не может себе позволить прохлаждаться. Во-первых, из-за Модрича у него есть конкурент в борьбе за «Золотой мяч». Во-вторых, на Роналду в новом клубе и новом чемпионате смотрит весь мир – Криштиану захотел нового вызова и должен быть заряжен энтузиазмом.
В ворота «Кьево» 3 мяча забили другие. Например, автогол соперника спровоцировал Леонардо Бонуччи, который зачем-то на год отъехал в «Милан» и теперь вернётся на «Ювентус Стэдиум» вполне возможно, под свист и ругань. Но Роналду больше всех бил по воротам и даже сломал нос и повредил шейные позвонки голкиперу Стефано Соррентино. Впрочем, вряд ли 39-летний вратарь сильно расстроился: под занавес карьеры о нём написали все футбольные издания, будет что рассказать внукам.
GRAZIE per i vostri messaggi di vicinanza, affetto e stima. Siamo un gruppo fantastico e ieri abbiamo sfiorato l’impresa: mentre CR7 mi ha preso in pieno! ?????? #ChievoJuve pic.twitter.com/gVZ9uU6YL5— Stefano Sorrentino (@Sorrentino) August 19, 2018
Также в сеть на неделе попало то, что рассказал о тренере «Лацио» Симоне Индзаги одиозный президент клуба Клаудио Лотито. В интернете появился их телефонный разговор, по ходу которого Лотито назвал Индзаги нытиком, обвинил в постоянных жалобах и заявил ему, что команда стоит в 10 раз больше других. Звучит смешно: Лотито самый скупой босс верхушки Серии А, а стоимость команды увеличивается как раз благодаря работе Индзаги. Взять того же Сергея Милинковича-Савича, ценник которого перевалил за 100 миллионов и заставил «Ювентус» отложить трансфер до следующего лета. «Юве» всё-таки не «ПСЖ», чтобы покупать Неймара с Мбаппе в одно окно.
Очень жаль, что «Лацио» не попал в Лигу чемпионов: по сезону команда играла очень зрелищно, но нелепо отдала «Интеру» путёвку на последних минутах последнего тура и Стефана Де Врея до того. Новый сезон тоже начался разочаровывающе, но проиграть «Наполи» всё же не позорно.
«Наполи» – «Милан», суббота, 21.30
Карло Анчелотти вернулся в Италию победой со счётом 2:1, хотя после пропущенного мяча был готов убить трёх защитников, каждому из которых Чиро Иммобиле нацепил клоунский нос и парик. Однако «Наполи» сумел отыграться, один из мячей забил Аркадиуш Милик. В отличие от Сарри, Анчелотти ставит впереди на поляка, а не на трёх коротышей в нападении. Будет очень здорово, если Милик наконец не будет страдать от тяжелейших травм, которые 2 года не дают ему раскрыться.
В «Милане» тоже разговоры летом в основном о нападающем: команду пополнил Гонсало Игуаин, под которого Гаттузо выстраивает всю игру. Капитанскую повязку от самого странного капитана в истории «Милана» Леонардо Бонуччи передали 23-летнему Романьоли и нарекли его новым Нестой. Но в сравнении с чёрно-синими соседями трансферная кампания «Милана» не впечатлила. Да и какие тут трансферы, когда тебя выгоняют из еврокубков и ты вынужден оспаривать это в Лозанне?
«Милан» в первом туре мы не видели – из-за шокирующего крушения моста в Генуе матчи команд этого города были перенесены. Так что на «Сан-Паоло» состоится премьера «Милана» с Игуаином. Тем интереснее противостояние: когда Анчелотти уезжал из Италии, Гаттузо ещё был его подшефным, а теперь станет прямым оппонентом.
«Рома» – «Аталанта», понедельник, 21.30
До перехода в «Рому» Рамон Мончи считался лучшим спортивным директором, но у римских болельщиков возникает впечатление, что испанец не ведает, что творит. И если такой взлёт проданного за 40 миллионов Салаха трудно было предсказать, то 60 миллионов за Алиссона в мире, где платят 80 за какого-то Кепу – это просто смешно. Украденный «Барселоной» из самолёта Малком – тоже в пассив. Был продан и лидер Раджа Наингголан, а взамен Мончи накупил молодёжи.
В том числе из «Аталанты» к полуфиналистам Лиги чемпионов перебрался Кристанте. Джан Пьеро Гасперини можно только посочувствовать: команда показывает фантастический для своих возможностей футбол и работает исключительно на экспорт. При этом на старте сезона «Аталанта» уже успела вынести «Сараево» в Лиге Европы 8:0 (это в одном матче и без овертаймов, как у «Зенита»), разнести «Фрозиноне» в первом туре Серии А 4:0. «Рома» начала скромно, с минимальной победы, но есть подозрение, что тут футбол получится ярким. Правда, бергамцам надо думать о четверге: домашняя нулевая ничья с «Копенгагеном» не сулит ничего хорошего.
Моуринью в отставку?
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм», понедельник, 22.00
«Челси» и «Арсенал» поменяли тренеров, «Ливерпуль» монструозно укрепился, «Манчестер Сити» хорош до неприличия. А вот «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» за лето не поменялись не потому, что слишком хороши. И если «шпоры» хотя бы выбирают стабильность, то в красной части Манчестера грядет шторм.
Моуринью не нашёл взаимопонимания c Эдом Вудводом, который штампует выгодные спонсорские соглашения, но больше не хочет покупать Жозе нужных ему игроков. У «МЮ» большие проблемы в защите, но и в других линиях купленные игроки не демонстрируют должной отдачи. Перед сезоном крах Муоринью предсказали вообще всё. И если победа над «Лестером» в 1 туре как-то утихомирила эти разговоры, то конфуз в Брайтоне подтвердил очевидное: да, у «Манчестер Юнайтед» всё плохо, Де Хеа больше не в состоянии тащить эту команду в одиночку.
Чисто по игре «Тоттенхэм», конечно, выглядит явным фаворитом. Но никуда не девается из головы байка о том, как Алекс Фергюсон вместо установки просто сказал: «Парни, это «Тоттенхэм». И продолжал выходить победителем. В отличие от выездных матчей (в Лондоне «МЮ» был просто разорван «шпорами»), Моуринью здорово играет против топовых соперников на «Олд Траффорд». Да и важность матча для «дьяволов» трудно переоценить: большая игра может развернуть сезон и информационный фон в ту или иную сторону.
«Арсенал» – «Вест Хэм», суббота, 17.00
Лондонские клубы летом сменили тренеров и проиграли в стартовых турах. Но критиковать Унаи Эмери рано: в соперниках были «Ман Сити», с которым может соперничать только «Ливерпуль», а также «Челси». К Мануэлю Пеллегрини претензий побольше: он получил крутое усиление, но ничего не смог противопоставить «Ливерпулю» (0:4) и дома уступил «Борнмуту» (1:2) – вот это совсем печально. Тем не менее, линии атаки позволяют обеим командам забивать помногу, на что и будем надеяться.
Кто на «Баварию»?
«Боруссия» Д – «Лейпциг», воскресенье, 19.00
Ответить на вопрос подзаголовка легко: никто. «РБ Лейпциг» ненавидят в Германии за нетрадиционную форму устройства клуба, деньги концерна «Ред Булл», отсутствие традиции, но в сравнении с настоящими денежными мешками «Лейпциг» - добро как оно есть. А потому с главным злом Бундеслиги бороться не способно. «Боруссия» снова сменила тренера, назначив хорошего специалиста Люсьена Фавра, вызволив из Китая Акселя Витселя, но в остальном кадровая политика клуба из Дортмунда давно свернула куда-то не туда и не ведёт к большим свершениям.
Тем не менее, «Боруссия» сумела попасть в Лигу чемпионов, а вот «РБ Лейпциг» вынужден проходить квалификацию Лиги Европы. В четверг команда Ральфа Рангника, которого по окончании сезона (планирование под стать СССР) сменит Юлиан Нагельсманн, не смогла взломать оборону «Зари», хотя весь матч играли в большинстве. «Боруссия» же едва не вылетела из Кубка Германии от «Гройтер Фюрта». Так что обе команды, похоже, не в лучших кондициях. Но если уж следить за Бундеслигой, то ради таких матчей. Не за «Баварией» же нам смотреть.
Короткой строкой
«Бенфика» – «Спортинг», суббота, 21.00
Пройди «Спартак» ПАОК, этот матч был бы куда более интересен российской публике, но и так будет весьма любопытно. Больше интригует даже не «Бенфика», а обновлённый «Спортинг», который в прошлом сезоне сотрясали какие-то невероятные скандалы – игроки публично ругались с президентом, отстранялись от тренировок, а на базу врывались болельщики и били игроков. Один из получивших по голове, Бас Дост, кстати, остался в команде и готов этой самой головой забивать.
«Севилья» – «Вильярреал», воскресенье, 23.15
Раз уж один из героев чемпионата мира Денис Черышев оказался не нужен «Вильярреалу», значит Хавьер Кальеха с вернувшимся в команде Санти Касорлой готовят что-то впечатляющее. Правда, в первом туре «подлодка» уступила дома «Реалу Сосьедаду». В прошлом сезоне она финишировала 5-й, на 2 позиции выше «Севильи», но команда Пабло Мачина дала хороший бой «Барсе» в Суперкубке и разгромила «Райо» (4:1) благодаря хет-трику Андре Силвы, которого Криштиану не далее чем год назад называл своим наследником в сборной Португалии.
Блок «наши»
«Эспаньол» – «Валенсия», воскресенье, 19.15
Денис Черышев вернулся к любимому тренеру, но против «Атлетико» на замену так и не вышел. Возможно, в Барселоне Марселино Гарсия Тораль даст россиянину шанс – это единственный шанс увидеть русского футболиста в матче топ-чемпионата…
«Бордо» – «Монако», воскресенье, 18.00
…потому что Александр Головин на презентации новичков «Монако» никак не обнадёжил, не назвав даже приблизительные сроки восстановления от травмы. Пока монегаски вместе с «Зенитом» ждут решения Клаудио Маркизио и восстановления Головина, можно посмотреть на конкурентов Саши: с Тилемансом и Аулу в центре поля «Монако» не смог обыграть «Лилль». Соперник тоже интересен: тренер Густаво Пойет был отстранён за критику руководства по поводу продажи футболиста, а на его место жирондинцы уговорили прийти Тьерри Анри. К тому же, недавно «Бордо» интересовался Артёмом Дзюбой – в этом клубе умеют видеть талантов.
«АЗ Алкмаар» – «Витесс», воскресенье, 17.15
Головин не сыграет, Черышев может не сыграть, так что если хотите увидеть влияние россиянина на игру, включать надо чемпионат Голландии. Тут и Леонид Слуцкий за бровкой, и Вячеслав Караваев – на бровке. «Витесс» разнёс «Гронинген» (5:1), ушёл от поражения с «Херенвеном» (1:1) и попробует остановить лидера – «АЗ» в первых двух турах забил 9 мячей, но соперники были не такими серьёзными, как банда Слуцкого.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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