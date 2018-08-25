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Пьерлуиджи Казигари: Роналду не забьет в чемпионате Италии 40 голов

Бывший нападающий сборной Италии Пьерлуиджи Казигари считает, что Криштиану Роналду не сможет забить за "Ювентус" в нынешнем сезоне 40 мячей.

"Итальянский футбол отличается от испанского. Роналду приехал, чтобы побеждать. Но я не думаю, что он забьет 40 голов за сезон, как это делал в Ла Лиге", - цитирует Казигари а Gazzetta della Sport.
Теги: Роналду Ювентус
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