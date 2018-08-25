Жозе Моуринью: о том, что сказал Погба, спрашивайте его, а не меня

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на пресс-конференции перед домашним матчем 3-го тура английской Премьер-лиги с лондонским "Тоттенхэм Хотспур" отказался комментировать слова полузащитника Поля Погба, который после поражения от "Брайтон энд Хоув Альбион" (2:3) заявил, что его команда была голодна до победы меньше, чем соперник."Это Поль сказал. Он должен отвечать сам. Если вам нужно объяснение слов Погба, идите к нему и спрашивайте об этом", — приводит слова Моуринью Daily Mail.