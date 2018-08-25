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Уго Льорис: вождение в нетрезвом виде абсолютно неприемлемо

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис извинился за вождение в нетрезвом виде.

"Я искренне прошу прощения у своей семьи, клуба, партнеров по команде, тренера и у всех болельщиков. Вождение в нетрезвом виде абсолютно неприемлемо. Я полностью беру на себя ответственность.

Это не тот пример, который я бы хотел подавать", - цитирует вратаря Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.

31-летнего француза в пятницу примерно в 2 часа ночи остановили сотрудники полиции. Алкотестер показал наличие алкоголя в крови футболиста.
Теги: Льорис Тоттенхэм
Сегодня, 04:14
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