Виейра ждет Анри в чемпионате Франции

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра уверен, что Тьерри Анри справится с работой в "Бордо". Оба француза ранее вместе играли за сборную."Анри в "Бордо"? Это было бы очень хорошо для "Бордо", для него и очень хорошо для лиги 1 из-за известности, которую он имеет, - цитирует L'Equipe Виейра. - Я знаю, что Анри - это тот человек, который хочет тренировать. У него есть все для успеха. Он может внести свой вклад в команду".