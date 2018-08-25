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"Марсель" хочет приобрести нападающего сборной Уругвая Стуани

"Марсель" интересуется форвардом "Жироны" и сборной Уругвая Кристиана Стуани, передает transfermarketweb.

В контракте 31-летнего футболиста с испанским клубом есть пункт об отступных, которые составляют 15 млн евро. Стуани выступает за "Жирону" с 2017 года.
Теги: Марсель Жирона Трансферы
Сегодня, 05:23
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