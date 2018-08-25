"Марсель" хочет приобрести нападающего сборной Уругвая Стуани

"Марсель" интересуется форвардом "Жироны" и сборной Уругвая Кристиана Стуани, передает transfermarketweb.В контракте 31-летнего футболиста с испанским клубом есть пункт об отступных, которые составляют 15 млн евро. Стуани выступает за "Жирону" с 2017 года.