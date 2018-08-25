Болельщик "Ромы" получил 2,5 года тюрьмы за драку перед матчем с "Ливерпулем"

Болельщик итальянской "Ромы" Даниэль Шиуско сегодня был приговорен к тюремному сроку за участие в беспорядках перед первым полуфинальным матчем римской команды против "Ливерпуля" (5:2 в пользу англичан) в Лиге чемпионов сезона-2017/18. Столкновения фанатов "Ромы" и "Ливерпуля" произошли 24 апреля перед игрой на "Энфилде".Как сообщает Liverpool Echo, суд вынес обвинительный приговор и приговорил Шиуско к двум с половиной годам лишения свободы. Судья отметил, что насилие на подобных спортивных мероприятиях неприемлемо и назвал действия Шиуско «ударом по лицу для гостеприимных мерсисайдцев».Максимальным наказанием для Шиуско был срок в 5 лет, но судья смягчил решение, а также дополнительно сократил тюремный срок на 25% за чистосердечное признание.Стоит отметить, что в тот же день, но в другом инциденте с участием других людей пострадал болельщик "Ливерпуля" Шон Кокс. 53-летний мужчина получил удары по голове и был доставлен в больницу в критическом состоянии, где находится в искусственной коме.