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После перевода Винисиуса в дубль "Реала" его арендой заинтересовались 9 клубов

Выкупленный «Реалом» за 45 миллионов евро 18-летний бразилец Винисиус Жуниор не смог закрепиться в основном составе команды.

После того как стало известно, что 18-летний бразилец будет тренироваться с мадридским клубом и проведет сезон в «Кастилье» (во второй команде «Реала»), его захотели арендовать сразу семь клубов примеры. Речь идет о «Райо Вальекано», «Вальядолиде», «Бетисе», «Сосьедаде», «Леганесе», «Жироне» и «Эспаньоле».

Кроме того, на Винисиуса претендуют французский «Нант» и итальянский «Удинезе».

При этом сам игрок не хочет покидать «Реал». Агенты Винисиуса, в свою очередь, негативно восприняли предстоящий перевод футболиста в «Кастилью», информирует Sports.ru со ссылкой на AS.
Теги: Реал Винисиус
Сегодня, 09:50
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№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 10:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
Пипец конечно
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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