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Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увеличение зарплаты до 5 млн евро

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич действительно мог перейти этим летом в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью предлагал 32-летнему хорвату годовой оклад в размере более 5 миллионов евро.

Манджукич ответил отказом, несмотря на то, что в туринском клубе он зарабатывает 3,5 млн за сезон, пишет Sports.ru со ссылкой на Сalciomercato.

Нападающий решил остаться в «Ювентусе» после встречи с Массимилиано Аллегри. Главный тренер команды заверил Манджукича, что с приходом Криштиану Роналду у него не будет дефицита игровой практики.

Более того, «Ювентус» может предложить Манджукичу новый контракт.
Теги: Манчестер Юнайтед Манджукич Ювентус
Сегодня, 11:35
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