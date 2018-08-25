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Маурицио Сарри: я не буду играть в 5 защитников, это не мой подход

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопросы журналистов и обсудил возможный выход в Эдена Азара и Матео Ковачича в стартовом составе в воскресной игре с «Ньюкаслом».

«Я не знаю, я думаю, что Азар готов на 50–60 минут, я не знаю насчет 90 минут, но он может выйти в стартовом составе. Думаю, Эден останется в клубе. Потому что я тренирую очень хорошую команду, великий клуб, и мы не можем позволить себе продавать столь важных игроков, не имея возможности получить равноценную замену, так что я надеюсь, что он останется в этом сезоне.

Ковачич и Азар очень хорошо провели заключительные 30 минут прошлого матча, но в этот момент также падала и интенсивность игры. Как и Эден, Матео готов играть 60–65 минут. Мне очень нравится этот игрок, поэтому я надеюсь, что он останется здесь в будущем.

АПЛ тяжелее Серии А, но для меня это предпочтительнее.

Я не беспокоюсь об оборонительной фазе, потому что, когда я прихожу в новую команду, обычно испытываю подобные проблемы на протяжении двух-трех месяцев, так что, думаю, это нормально. Я не буду играть в пять защитников, потому что мы стараемся обороняться, фокусируясь только на мяче. Если я буду играть в пять защитников, я сразу же потеряю пространство на поле. Пять лет назад я пробовал так играть, но это не мой подход».

Кэйхилл? Сейчас защитникам тяжелее играть в моей команде после 20-ти дней тренировок. Атакующим игрокам проще, поэтому сейчас ему нужно больше времени на тренировки с нами. Я сказал ему, что он должен сохранять терпение, но он очень важен для нас», - цитирует Сарри официальный сайт «Челси»
Теги: Сарри Челси
Сегодня, 11:42
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