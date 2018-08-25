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Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону"

Полузащитник Рафинья Алькантара и нападающий Пако Алькасер, скорее всего, в ближайшее время покинут «Барселону», сообщает Sports.ru со ссылкой на Sport.es.

Оба футболиста не были включены в заявку сине-гранатовых на матч 2-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

Ранее сообщалось, что на Рафинью претендует «Бетис», а на Алькасера – дортмундская «Боруссия».
Теги: Барселона Рафинья Алькасер
Сегодня, 15:34
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№1 Написал: Коля Варкутов (Сегодня, 15:58) #
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Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
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