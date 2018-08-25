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"Ювентус" - "Лацио": Роналду дебютирует за туринцев на домашнем стадионе

Стал известен состав "Ювентуса" на матч 2-го тура чемпионата Италии против "Лацио". Форвард Криштиану Роналду начнет игру с первых минут.

"Ювентус": Щенсны - Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандру - Хедира, Пьянич, Матюиди - Бернардески, Манджукич, Роналду.

Запасные - Перин, Пинсольо, Барцальи, Бенатиа, Ругани, Джан, Бентанкур, Куардадо, Коста, Дибала.
Теги: Ювентус Лацио Роналду
Сегодня, 18:13
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