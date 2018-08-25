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"Арсенал" одержал первую победу при Эмери, "Лестер" обыграл "Саутгемптон"

"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" в матче 3-го тура чемпионата Англии - 3:1.

Чемпионат Англии

3 тур

"Арсенал" – "Вест Хэм Юнайтед" 3:1

Голы: Арнаутович, 26, Монреаль, 30, Диоп, 70 (авто.), Уэлбек, 90+2

"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Папастатопулос, Джака, Мхитарян, Гюэндузи (Торецра, 56), Рэмси, Айуоби (Ляказет, 46), Обамейянг (Уэлбек, 75)

"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп , Уилшир , Андерсон, Санчес , Снодграсс (Ярмоленко, 75), Антонио (Перес, 63), Арнаутович (Эрнандес, 59)

Предупреждения: Диоп, 41,Чарито, 46, Фредерикс, 80, Уилшир, 88, Папастатопулос, 90

"Саутгемптон" – "Лестер Сити" 1:2

Голы: Бертранд, 52, Грей, 56, Магуайр, 90+2

"Саутгемптон": Маккарти, Седрик, Бертранд, Вестергор, Худт, Хёйбьерг, Редмонд, Лемина , Эльюнусси (Ромеу, 79), Ингс (Остин, 69), Лонг (Армстронг, 86)

"Лестер Сити": Шмейхель, Чилвел, Морган, Магуайр, Рикарду, Амарти, Ндиди, Менди, Мэддисон (Геззаль, 78), Грей (Окадзаки, 88), Ихеаначо (Олбрайтон, 67)

Предупреждения:Хёйбьерг, 29, Бертранд, 64, Хёйбьерг, 77, Магуайр, 90+3

Удаления: Хёйбьерг, 77
Теги: Арсенал Вест Хэм
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