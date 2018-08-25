"Арсенал" одержал первую победу при Эмери, "Лестер" обыграл "Саутгемптон"

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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19:39
Владимир Пономарев: ЦСКА постепенно набирает обороты, уже чувствуется, что ребята вот-вот заиграют
Владимир Пономарев: ЦСКА постепенно набирает обороты, уже чувствуется, что ребята вот-вот заиграют
19:29
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (6)
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (6)
18:36
31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото) (15)
31-летний главный тренер "Хоффенхайма" в матче с "Баварией" был с макияжем на лице (фото) (15)
17:08
Вратарь тульского "Арсенала": не хочется верить, что ошибки арбитров направлены против нас (2)
Вратарь тульского "Арсенала": не хочется верить, что ошибки арбитров направлены против нас (2)
16:16
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"Зенит" отправился в Уфу
16:04
Олег Кононов: я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR (12)
Олег Кононов: я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR (12)
15:34
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону"
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону"
11:35
Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увеличение зарплаты до 5 млн евро
Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увеличение зарплаты до 5 млн евро
10:15
Фабрицио Раванелли: если узнаю, что кто-то из игроков киевского "Арсенала" сливает матчи - убью его (6)
Фабрицио Раванелли: если узнаю, что кто-то из игроков киевского "Арсенала" сливает матчи - убью его (6)
09:39
Александр Бубнов: в "Спартаке" не забыли, что "Динамо" не позволило им попасть в Лигу чемпионов (5)
Александр Бубнов: в "Спартаке" не забыли, что "Динамо" не позволило им попасть в Лигу чемпионов (5)
"Арсенал" одержал первую победу при Эмери, "Лестер" обыграл "Саутгемптон"
"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" в матче 3-го тура чемпионата Англии - 3:1.
Чемпионат Англии
3 тур
"Арсенал" – "Вест Хэм Юнайтед" 3:1
Голы: Арнаутович, 26, Монреаль, 30, Диоп, 70 (авто.), Уэлбек, 90+2
"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Папастатопулос, Джака, Мхитарян, Гюэндузи (Торецра, 56), Рэмси, Айуоби (Ляказет, 46), Обамейянг (Уэлбек, 75)
"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп , Уилшир , Андерсон, Санчес , Снодграсс (Ярмоленко, 75), Антонио (Перес, 63), Арнаутович (Эрнандес, 59)
Предупреждения: Диоп, 41,Чарито, 46, Фредерикс, 80, Уилшир, 88, Папастатопулос, 90
"Саутгемптон" – "Лестер Сити" 1:2
Голы: Бертранд, 52, Грей, 56, Магуайр, 90+2
"Саутгемптон": Маккарти, Седрик, Бертранд, Вестергор, Худт, Хёйбьерг, Редмонд, Лемина , Эльюнусси (Ромеу, 79), Ингс (Остин, 69), Лонг (Армстронг, 86)
"Лестер Сити": Шмейхель, Чилвел, Морган, Магуайр, Рикарду, Амарти, Ндиди, Менди, Мэддисон (Геззаль, 78), Грей (Окадзаки, 88), Ихеаначо (Олбрайтон, 67)
Предупреждения:Хёйбьерг, 29, Бертранд, 64, Хёйбьерг, 77, Магуайр, 90+3
Удаления: Хёйбьерг, 77
Чемпионат Англии
3 тур
"Арсенал" – "Вест Хэм Юнайтед" 3:1
Голы: Арнаутович, 26, Монреаль, 30, Диоп, 70 (авто.), Уэлбек, 90+2
"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Папастатопулос, Джака, Мхитарян, Гюэндузи (Торецра, 56), Рэмси, Айуоби (Ляказет, 46), Обамейянг (Уэлбек, 75)
"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп , Уилшир , Андерсон, Санчес , Снодграсс (Ярмоленко, 75), Антонио (Перес, 63), Арнаутович (Эрнандес, 59)
Предупреждения: Диоп, 41,Чарито, 46, Фредерикс, 80, Уилшир, 88, Папастатопулос, 90
"Саутгемптон" – "Лестер Сити" 1:2
Голы: Бертранд, 52, Грей, 56, Магуайр, 90+2
"Саутгемптон": Маккарти, Седрик, Бертранд, Вестергор, Худт, Хёйбьерг, Редмонд, Лемина , Эльюнусси (Ромеу, 79), Ингс (Остин, 69), Лонг (Армстронг, 86)
"Лестер Сити": Шмейхель, Чилвел, Морган, Магуайр, Рикарду, Амарти, Ндиди, Менди, Мэддисон (Геззаль, 78), Грей (Окадзаки, 88), Ихеаначо (Олбрайтон, 67)
Предупреждения:Хёйбьерг, 29, Бертранд, 64, Хёйбьерг, 77, Магуайр, 90+3
Удаления: Хёйбьерг, 77
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