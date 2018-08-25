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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:34
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону"
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11:35
Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увеличение зарплаты до 5 млн евро
Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на увеличение зарплаты до 5 млн евро
"Ювентус" уверенно обыграл "Лацио", Роналду снова не забил
"Ювентус" обыграл "Лацио" в матче 2-го тура чемпионата Италии - 2:0.
Чемпионат Италии
2 тур
"Ювентус" – "Лацио" 2:0
Голы: Пьянич, 30, Манджукич, 80
"Ювентус": Шченсны - Кьеллини, Жоау Канселу, Алекс Сандро, Бонуччи - Бернардески, (Коста 62), Матюиди, Пьянич, (Джан 73), Хедира - Манджукич, Роналду.
"Лацио": Стракоша - Уоллес, Марушич, Раду, Ачерби - Лейва, Пароло, (Бадель, 58), Луис Альберто, (Корреа 68), Лулич, Милинкович-Савич - Иммобиле.
Предупреждения: Сандро, 44, Пароло, 53, Милинкович-Савич, 70, Коста, 84
Чемпионат Италии
2 тур
"Ювентус" – "Лацио" 2:0
Голы: Пьянич, 30, Манджукич, 80
"Ювентус": Шченсны - Кьеллини, Жоау Канселу, Алекс Сандро, Бонуччи - Бернардески, (Коста 62), Матюиди, Пьянич, (Джан 73), Хедира - Манджукич, Роналду.
"Лацио": Стракоша - Уоллес, Марушич, Раду, Ачерби - Лейва, Пароло, (Бадель, 58), Луис Альберто, (Корреа 68), Лулич, Милинкович-Савич - Иммобиле.
Предупреждения: Сандро, 44, Пароло, 53, Милинкович-Савич, 70, Коста, 84
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