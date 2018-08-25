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"Ювентус" уверенно обыграл "Лацио", Роналду снова не забил

"Ювентус" обыграл "Лацио" в матче 2-го тура чемпионата Италии - 2:0.

Чемпионат Италии

2 тур

"Ювентус" – "Лацио" 2:0

Голы: Пьянич, 30, Манджукич, 80

"Ювентус": Шченсны - Кьеллини, Жоау Канселу, Алекс Сандро, Бонуччи - Бернардески, (Коста 62), Матюиди, Пьянич, (Джан 73), Хедира - Манджукич, Роналду.

"Лацио": Стракоша - Уоллес, Марушич, Раду, Ачерби - Лейва, Пароло, (Бадель, 58), Луис Альберто, (Корреа 68), Лулич, Милинкович-Савич - Иммобиле.

Предупреждения: Сандро, 44, Пароло, 53, Милинкович-Савич, 70, Коста, 84
Теги: Ювентус Лацио
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