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"Наполи" выиграл у "Милана", проигрывая по ходу матча со счётом 0:2

"Наполи" одержал победу над "Миланом" в игре 2-го тура итальянской Серии А.

Чемпионат Италии

2 тур

"Наполи" – "Милан" 3:2

Голы: Бонавентура, 15, Калабрия, 49, Зелиньски, 53, 67, Мертенс, 80

"Наполи": Оспина, Хюсай, Руй (Луперто, 73), Кулибали, Альбиоль, Аллан, Зелиньски (Диавара, 72), Гамшик (Мертенс, 63), Милик, Инсинье, Кальехон

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Родригес, Мусаккио, Романьоли, Билья (Бакайоко, 58), Кессье, Бонавентура (Кутроне, 81), Игуаин, Сусо, Борини (Лашальт, 71)

Предупреждения: Сусо, 30, Инсинье, 30, Родригес, 66
Теги: Наполи Милан
Вчера, 23:34
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№1 Написал: GPS (Вчера, 23:37) #
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Где-то ниже была новость, что они отказались от покупки Промеса.. Вот к чему приводит жадность..)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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