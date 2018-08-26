Жерар Пике - о газоне в Вальядолиде: настоящий позор!

Защитник "Барселоны" Жерар Пике остался недоволен качеством газона на стадионе "Хосе Соррилья" в Вальядолиде."Это настоящий позор! Стыдно играть матчи на таком поле. Те, кто хотят продавать права на показ матчей в США и другие страны, должны обращать внимание на такие вещи. Здесь нельзя нормально играть в футбол. На таком поле любой футболист рискует получить серьезную травму", - цитирует Пике Marca.