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Жерар Пике - о газоне в Вальядолиде: настоящий позор!

Защитник "Барселоны" Жерар Пике остался недоволен качеством газона на стадионе "Хосе Соррилья" в Вальядолиде.

"Это настоящий позор! Стыдно играть матчи на таком поле. Те, кто хотят продавать права на показ матчей в США и другие страны, должны обращать внимание на такие вещи. Здесь нельзя нормально играть в футбол. На таком поле любой футболист рискует получить серьезную травму", - цитирует Пике Marca.
Теги: Пике Вальядолид Барселона
Сегодня, 09:42
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№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:48) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Это в краснодаре он ещё не видел газон и на "Черкизовском".
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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