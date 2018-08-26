Роман Абрамович ведет консультации с инвестиционным банком о продаже "Челси"

Российский владелец "Челси" Роман Абрамович рассматривает вариант продажи лондонского клуба. По информации издания Sunday Times, бизнесмен обратился в инвестиционный банк для рассмотрения данного вопроса, в частности, к специалисту банка Raine Group Джо Равитчу.В самом клубе эту информацию опровергли. Источник в "Челси" сообщил, что клуб "не продается" и его "владелец не думает о продаже". Представитель Абрамовича от комментариев по данной теме отказался.В начале июня сообщалось, что Абрамович отклонил предложение предпринимателя из Великобритании Джима Рэтклиффа, который предлагал за лондонский клуб 2 млрд фунтов.Российский бизнесмен приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов. На тот момент это была крупнейшая в мире сделка по продаже футбольного клуба. На покупку новых игроков "Челси" потратил более 100 млн фунтов, что тогда также считалось огромной суммой.