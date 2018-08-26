Слабонервным не смотреть: в Мексике игрок вывихнул локоть второй раз за пять месяцев (видео)

Первая травма, март 2018

Вторая травма, 25 августа

В матче чемпионата Мексики испанский футболист "Пумас" Алехандро Аррибас пять месяцев назад получил ужасную травму в игре против "Круз Асуль".Футболист недавно только восстановился от тяжелой травмы и вернулся на поле, как в игре против "Америки" получил точно такую же травму.