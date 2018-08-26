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Слабонервным не смотреть: в Мексике игрок вывихнул локоть второй раз за пять месяцев (видео)

В матче чемпионата Мексики испанский футболист "Пумас" Алехандро Аррибас пять месяцев назад получил ужасную травму в игре против "Круз Асуль".

Футболист недавно только восстановился от тяжелой травмы и вернулся на поле, как в игре против "Америки" получил точно такую же травму.

Первая травма, март 2018



Вторая травма, 25 августа

Сегодня, 12:17
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№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Рецидив.Парню нужно потихоньку закачивать руку.Нужно также специальное питание,витамины для суставов.Иначе будет повторяться.Здоровья!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: nemez Нижневартовск (Сегодня, 13:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Жесть! Здоровья мужику!
Регистрация: 30.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 12:24) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Не приятно
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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