"Марсель" заинтересован в услугах полузащитника "Ромы"

"Марсель" заинтересован в услугах полузащитника итальянской «Ромы" Кевина Стротмана.По информации France Football, руководство "Марселя" намерено подписать 23-летнего голландца до закрытия трансферного окна.Стротман в минувшем сезоне провел в чемпионате Италии 32 матча, в которых забил один мяч.