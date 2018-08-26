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"Марсель" заинтересован в услугах полузащитника "Ромы"

"Марсель" заинтересован в услугах полузащитника итальянской «Ромы" Кевина Стротмана.

По информации France Football, руководство "Марселя" намерено подписать 23-летнего голландца до закрытия трансферного окна.

Стротман в минувшем сезоне провел в чемпионате Италии 32 матча, в которых забил один мяч.

"Газета.ру"
Теги: Марсель Рома Трансферы
Сегодня, 16:29
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