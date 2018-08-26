Юрген Клопп: Кариус - фантастический вратарь

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал переход немецкого вратаря Лориса Кариуса в турецкий "Бешикташ"."Мы попрощались с Кариусом, и он действительно с нетерпением ждет шанса выступить в новой команде. Это хорошо для него. Думаю, Кариус — фантастический вратарь."Бешикташ" — опытная команда. Думаю, у них хороший шанс выиграть чемпионат Турции, так что выступать там по-настоящему здорово. Теперь в их составе есть отличный голкипер, и я рад за него. Он был рад получить такую возможность", — цитирует Клоппа Sky Sports.