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Юрген Клопп: Кариус - фантастический вратарь

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал переход немецкого вратаря Лориса Кариуса в турецкий "Бешикташ".

"Мы попрощались с Кариусом, и он действительно с нетерпением ждет шанса выступить в новой команде. Это хорошо для него. Думаю, Кариус — фантастический вратарь.

"Бешикташ" — опытная команда. Думаю, у них хороший шанс выиграть чемпионат Турции, так что выступать там по-настоящему здорово. Теперь в их составе есть отличный голкипер, и я рад за него. Он был рад получить такую возможность", — цитирует Клоппа Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Клопп Кариус
Сегодня, 16:32
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№3 Написал: Яamon (Сегодня, 16:56) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
я бы тоже так охарактеризовал этого кипера
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кариус — фантастический вратарь.

Это да. Так косячить в финале ЛЧ - фантастика.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 16:37) #
  • -3
  •  (5)

мда уж, лучше бы Реброва купили, тот же уровень, но дешевле
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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