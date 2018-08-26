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Краснодар Динамо
Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Челси" на выезде выиграл у "Ньюкасла"
"Челси" обыграл "Ньюкасл" в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
3-й тур
"Ньюкасл Юнайтед" - "Челси" - 1:2
Голы: Азар, 76 - с пенальти (0:1). Хоселу, 83 (1:1). Йедлин, 87 - в свои ворота (1:2).
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк, Фернандес, Шер (Муто, 79), Дамметт, Йедлин, Диаме, Ритчи, Ки Сон Ен, Рондон (Хоселу, 62), Мерфи (Перес, 73).
"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Ковачич (Баркли, 79), Жоржинью, Канте, Азар, Педро (Виллиан, 69), Мората (Жиру, 66).
Предупреждения: Ковачич, 40. Шер, 65. Фернандес, 68. Ритчи, 69.
Чемпионат Англии
3-й тур
"Ньюкасл Юнайтед" - "Челси" - 1:2
Голы: Азар, 76 - с пенальти (0:1). Хоселу, 83 (1:1). Йедлин, 87 - в свои ворота (1:2).
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк, Фернандес, Шер (Муто, 79), Дамметт, Йедлин, Диаме, Ритчи, Ки Сон Ен, Рондон (Хоселу, 62), Мерфи (Перес, 73).
"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Ковачич (Баркли, 79), Жоржинью, Канте, Азар, Педро (Виллиан, 69), Мората (Жиру, 66).
Предупреждения: Ковачич, 40. Шер, 65. Фернандес, 68. Ритчи, 69.
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