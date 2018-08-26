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"Челси" на выезде выиграл у "Ньюкасла"

"Челси" обыграл "Ньюкасл" в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

3-й тур

"Ньюкасл Юнайтед" - "Челси" - 1:2

Голы: Азар, 76 - с пенальти (0:1). Хоселу, 83 (1:1). Йедлин, 87 - в свои ворота (1:2).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк, Фернандес, Шер (Муто, 79), Дамметт, Йедлин, Диаме, Ритчи, Ки Сон Ен, Рондон (Хоселу, 62), Мерфи (Перес, 73).

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Ковачич (Баркли, 79), Жоржинью, Канте, Азар, Педро (Виллиан, 69), Мората (Жиру, 66).

Предупреждения: Ковачич, 40. Шер, 65. Фернандес, 68. Ритчи, 69.
Теги: Челси Ньюкасл
Сегодня, 20:12
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 21:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
хороший матч и результат!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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