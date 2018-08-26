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"Боруссия" разгромила "РБ Лейпциг", Витсель забил во втором матче подряд

В матче 1-го тура чемпионата Германии "Боруссия" крупно переиграла "РБ Лейпциг" - 4:1. За дортмундцев во втором матче подряд отличился экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель.

Чемпионат Германии

1 тур

"Боруссия" Д – "РБ Лейпциг" 4:1

Голы: Огустин, 1, Дахуд, 21, Забитцер, 40 (АГ), Витсель, 43, Ройс, 90

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Аканджи, Диалло, Витсель, Пулишич, Делейни, Дахуд, Филипп, Ройс

"РБ Лейпциг" : Гулачи, Клостерман, Конате, Юпамекано, Сараччи, Демме, Забитцер (Вернер, 46), Кампль, Форсберг, Огустен, Поульсен

Предупреждения: Юпамекано, 7, Сараччи, 23
Теги: Боруссия РБ Лейпциг
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