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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Боруссия" разгромила "РБ Лейпциг", Витсель забил во втором матче подряд
В матче 1-го тура чемпионата Германии "Боруссия" крупно переиграла "РБ Лейпциг" - 4:1. За дортмундцев во втором матче подряд отличился экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель.
Чемпионат Германии
1 тур
"Боруссия" Д – "РБ Лейпциг" 4:1
Голы: Огустин, 1, Дахуд, 21, Забитцер, 40 (АГ), Витсель, 43, Ройс, 90
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Аканджи, Диалло, Витсель, Пулишич, Делейни, Дахуд, Филипп, Ройс
"РБ Лейпциг" : Гулачи, Клостерман, Конате, Юпамекано, Сараччи, Демме, Забитцер (Вернер, 46), Кампль, Форсберг, Огустен, Поульсен
Предупреждения: Юпамекано, 7, Сараччи, 23
Чемпионат Германии
1 тур
"Боруссия" Д – "РБ Лейпциг" 4:1
Голы: Огустин, 1, Дахуд, 21, Забитцер, 40 (АГ), Витсель, 43, Ройс, 90
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Аканджи, Диалло, Витсель, Пулишич, Делейни, Дахуд, Филипп, Ройс
"РБ Лейпциг" : Гулачи, Клостерман, Конате, Юпамекано, Сараччи, Демме, Забитцер (Вернер, 46), Кампль, Форсберг, Огустен, Поульсен
Предупреждения: Юпамекано, 7, Сараччи, 23
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