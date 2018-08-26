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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Видео гола Акселя Витселя за "Боруссию" через себя
Бронзовый призёр чемпионата мира, экс-футболист "Зенита" Аксель Витсель забил за дортмундскую "Боруссию" во втором матче подряд. Бельгиец в конце первого тайма сделал счёт 3:1 в матче против "РБ Лейпциг". Встреча 1-го тура Бундеслиги завершилась со счётом 4:1.
Ранее Витсель спас "Боруссию" от вылета из Кубка Германии, на последней минуте сравняв счёт в матче с "Гройтер Фюрт".
Ранее Витсель спас "Боруссию" от вылета из Кубка Германии, на последней минуте сравняв счёт в матче с "Гройтер Фюрт".
@axelwitsel28 with a beauty @BVB with a commanding lead pic.twitter.com/S1YWprN7LA— Dimbalive Football (@dimbalive) August 26, 2018
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