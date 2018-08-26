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Видео гола Акселя Витселя за "Боруссию" через себя

Бронзовый призёр чемпионата мира, экс-футболист "Зенита" Аксель Витсель забил за дортмундскую "Боруссию" во втором матче подряд. Бельгиец в конце первого тайма сделал счёт 3:1 в матче против "РБ Лейпциг". Встреча 1-го тура Бундеслиги завершилась со счётом 4:1.

Ранее Витсель спас "Боруссию" от вылета из Кубка Германии, на последней минуте сравняв счёт в матче с "Гройтер Фюрт".

Теги: Витсель Боруссия Д РБ Лейпциг Видео
Сегодня, 21:19
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(1)
№3 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эхх.... cry
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:32) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Blessing,тоже хотел так же сказать
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:25) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Наша школа! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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