Видео гола Акселя Витселя за "Боруссию" через себя

Бронзовый призёр чемпионата мира, экс-футболист "Зенита" Аксель Витсель забил за дортмундскую "Боруссию" во втором матче подряд. Бельгиец в конце первого тайма сделал счёт 3:1 в матче против "РБ Лейпциг". Встреча 1-го тура Бундеслиги завершилась со счётом 4:1.Ранее Витсель спас "Боруссию" от вылета из Кубка Германии, на последней минуте сравняв счёт в матче с "Гройтер Фюрт".