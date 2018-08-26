Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:33
Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете"
Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете"
21:17
"Сочи" разгромил" Армавир" (1)
"Сочи" разгромил" Армавир" (1)
20:46
Огненный Дзюба, невезучий Пауревич и оживший Паредес: оценки по итогам матча «Уфа» - «Зенит» (4)
Огненный Дзюба, невезучий Пауревич и оживший Паредес: оценки по итогам матча «Уфа» - «Зенит» (4)
20:16
Главный тренер "Сибири" - о своих игроках: или они необучаемые, или они не хотят играть в футбол (2)
Главный тренер "Сибири" - о своих игроках: или они необучаемые, или они не хотят играть в футбол (2)
19:46
Иван Пауревич: Иванович сказал, что в первом тайме был чистый пенальти в ворота "Зенита" (видео) (9)
Иван Пауревич: Иванович сказал, что в первом тайме был чистый пенальти в ворота "Зенита" (видео) (9)
19:19
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке (1)
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке (1)
18:26
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
"Интер" упустил победу над "Торино"
Во 2-м туре Серии А "Интер" дома поделил очки с "Торино".
Чемпионат Италии
2 тур
"Интер" – "Торино" 2:2
Голы: Перишич, 7, де Врей, 32 - Белотти, 55, Мейта, 68.
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа (Далберт, 66), Врсалько (Бальде, 72), Весино, Брозович, Политано (Мартинес, 90+1), Перишич, Икарди.
"Торино": Сиригу, Моретти, Н'Кулу, Иццо, Ансальди (Айна, 22), Де Сильвестри, Мейте, Ринкон, Сориано (Льяич, 61), Белотти, Фальке (Лукич, 88).
Предупреждения: Моретти, 36, де Врей, 44.
Чемпионат Италии
2 тур
"Интер" – "Торино" 2:2
Голы: Перишич, 7, де Врей, 32 - Белотти, 55, Мейта, 68.
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа (Далберт, 66), Врсалько (Бальде, 72), Весино, Брозович, Политано (Мартинес, 90+1), Перишич, Икарди.
"Торино": Сиригу, Моретти, Н'Кулу, Иццо, Ансальди (Айна, 22), Де Сильвестри, Мейте, Ринкон, Сориано (Льяич, 61), Белотти, Фальке (Лукич, 88).
Предупреждения: Моретти, 36, де Врей, 44.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.