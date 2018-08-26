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"Интер" упустил победу над "Торино"

Во 2-м туре Серии А "Интер" дома поделил очки с "Торино".

Чемпионат Италии

2 тур

"Интер" – "Торино" 2:2

Голы: Перишич, 7, де Врей, 32 - Белотти, 55, Мейта, 68.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа (Далберт, 66), Врсалько (Бальде, 72), Весино, Брозович, Политано (Мартинес, 90+1), Перишич, Икарди.

"Торино": Сиригу, Моретти, Н'Кулу, Иццо, Ансальди (Айна, 22), Де Сильвестри, Мейте, Ринкон, Сориано (Льяич, 61), Белотти, Фальке (Лукич, 88).

Предупреждения: Моретти, 36, де Врей, 44.
Теги: Интер Торино
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