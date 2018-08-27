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"Реал" с крупным счетом обыграл "Жирону"

Чемпионат Испании

2 тур

"Жирона" – "Реал Мадрид" 1:4

Голы: Гарсия, 18, Рамос, 42 (пен), Бензема, 53 (пен.), Бэйл, 64, Бензема, 84

"Реал": Навас, Марсело, (Варан, 65), Начо, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Иско, Асенсио, Кроос, Бэйл, (Васкес, 90), Бензема.

"Жирона": Буну, Муньеса, Хуанпе, Эспиноса, Порро, Понс, (Гарсия 74), Тимор, Гарсия, Гранель, Порту, Лосано, (Стуани 65).

Предупреждения: Порро, 35, Эспиноса, 67, Карвахаль, 70, Бензема, 88, Васкес, 90+1
Теги: Жирона Реал
Сегодня, 01:08
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