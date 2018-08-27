Хуан Бернат хочет получать в "ПСЖ" 5 млн в год

Защитник "Баварии" Хуан Бернат близок к переходу в "Пари Сен-Жермен".По информации Sky Gemany, клубы близки к закрытию сделки за €14 млн. Единственным препятствием для перехода являются финансовые требования испанца, который хочет получать порядка €5 млн в год. Парижане не готовы платить такую сумму Бернату и пытаются сбить ее.25-летний Бернат выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В минувшем сезоне он провел лишь 11 матчей в чемпионате Германии, отметившись двумя результативными передачами.