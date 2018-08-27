Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма". Алексис Санчес в запасе

Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", которые сыграют между собой в заключительном матче 3-го тура английской премьер-лиги.Де Хеа - Шоу, Джонс, Смоллинг, Валенсия - Фред, Погба, Матич, Лингард, Эррера - Лукаку.Льорис - Роуз, Алдервейрельд, Вертонген, Триппьер - Дембеле, Дайер - Деле Алли, Эриксен, Лукас Моура - Кейн.Отметим, что Алексис Санчес остался на скамейке запасных.