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Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма". Алексис Санчес в запасе

Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", которые сыграют между собой в заключительном матче 3-го тура английской премьер-лиги.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Шоу, Джонс, Смоллинг, Валенсия - Фред, Погба, Матич, Лингард, Эррера - Лукаку.

"Тоттенхэм": Льорис - Роуз, Алдервейрельд, Вертонген, Триппьер - Дембеле, Дайер - Деле Алли, Эриксен, Лукас Моура - Кейн.

Отметим, что Алексис Санчес остался на скамейке запасных.
Теги: Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Санчес Моуриньо
Сегодня, 21:27
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