Полузащитник «Вольфсбурга» Брекало отказался надевать повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества

Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Йосип Брекало отказался надевать повязку в знак поддержки ЛГБТ-сообщества по причине христианского мировоззрения:- Я воспитан в религиозных традициях. Если кто-то выбирает другой образ жизни, то я отношусь к этому спокойно, потому что это их дело.Но мне это не нужно и я не хочу носить такой специальный символ для поддержки кого-то и идти против своего христианского мировоззрения, - приводит слова футболиста Goal.com