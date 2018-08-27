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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Полузащитник «Вольфсбурга» Брекало отказался надевать повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества
Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Йосип Брекало отказался надевать повязку в знак поддержки ЛГБТ-сообщества по причине христианского мировоззрения:
- Я воспитан в религиозных традициях. Если кто-то выбирает другой образ жизни, то я отношусь к этому спокойно, потому что это их дело.
Но мне это не нужно и я не хочу носить такой специальный символ для поддержки кого-то и идти против своего христианского мировоззрения, - приводит слова футболиста Goal.com
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