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Полузащитник «Вольфсбурга» Брекало отказался надевать повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества

Полузащитник «Вольфсбурга» Брекало отказался надевать повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества

Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Йосип Брекало отказался надевать повязку в знак поддержки ЛГБТ-сообщества по причине христианского мировоззрения:

- Я воспитан в религиозных традициях. Если кто-то выбирает другой образ жизни, то я отношусь к этому спокойно, потому что это их дело.

Но мне это не нужно и я не хочу носить такой специальный символ для поддержки кого-то и идти против своего христианского мировоззрения, - приводит слова футболиста Goal.com
Теги: Вольфсбург Брекало
Сегодня, 22:12
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(8)
№11 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 22:53) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Svetliykenig
Видно остались еще мужуки на неметчине

он хорват
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№10 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:42) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Позиция, вызывающая уважение.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№9 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:38) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Побольше бы таких , непрогибающихся.


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: miktar (Сегодня, 22:36) #
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"Выборы,выборы" - вся элита - ......


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 22:27) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Заклюют теперь беднягу...
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№6 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 22:27) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Респект...не ожиданно
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 22:25) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Видно остались еще мужуки на неметчине
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:23) #
  • +7
  •  (9)
online

Мужик!
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 22:23) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Один натурал на всю команду ?Бедная Германия!


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:19) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец мужик!!!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 22:15) #
  • +7
  •  (11)

МОЛОДЕЦ!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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