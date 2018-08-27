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"Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Юнайтед". Дубль на счету Моуры

"Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Юнайтед" на выезде, забив в ворота Де Хеа три безответных гола.

Чемпионат Англии

3 тур

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" 0:3

Голы: Кейн, 50, Моура, 52, 85.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Джонс (Линделеф, 58), Смоллинг, Валенсия, Фред, Погба, Матич (Феллаини, 61), Лингард, Эррера (Санчес, 55), Лукаку.

"Тоттенхэм": Льорис, Роуз (Дэвис, 81), Алдервейрелд, Вертонген, Триппьер (Орье, 76), Дембеле, Дайер, Алли, Эриксен, Моура, Кейн (Уинкс, 89).

Предупреждения: Моура, 9, Эррера, 19, Кейн, 24, Валенсия, 58, Роуз, 77.
Теги: Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Моура Моуриньо
Вчера, 23:54
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(2)
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:53) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: serega_user
Маур пойдет восвояси. Его блевотный футбол уже не работает.

кто его в МЮ брал?
бедный Фергюссон, жалко его..
как он ушёл и всё, МЮ никакой..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 00:10) #
  • -3
  •  (3)

такой состав и так бездарно .... походу тактика скупить всех сильных и выпустить на поле , а команды ноль!!! за что ему платят, оренбург лучше играет!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: corone`r (Вчера, 23:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Моур похоронил Моура,какая ирония.


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-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Вчера, 23:58) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Маур пойдет восвояси. Его блевотный футбол уже не работает.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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